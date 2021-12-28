https://ria.ru/20211228/karavan-1765897787.html

Рождественский караван Coca-Cola прошел в поддержку Специальной Олимпиады

Рождественский караван Coca-Cola прошел в поддержку Специальной Олимпиады - РИА Новости, 28.12.2021

Рождественский караван Coca-Cola прошел в поддержку Специальной Олимпиады

Более трех тысяч человек из 150 городов России приняли участие в Рождественском караване Coca-Cola — социальном проекте, который в этом году прошел онлайн в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:53

2021-12-28T18:53

2021-12-28T18:53

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Более трех тысяч человек из 150 городов России приняли участие в Рождественском караване Coca-Cola — социальном проекте, который в этом году прошел онлайн в поддержку движения Специальной Олимпиады, сообщает компания.Караван стартовал 3 декабря во Владивостоке, "проехал" по 10 городам России и завершил свой путь во вторник в Москве.Движение Специальной Олимпиады поддерживает людей с особенностями развития и помогает им социализироваться через спорт. Участники каравана фиксировали в специальном приложении свою физическую активность (от бокса и гребли до медитации или простой ходьбы), которая превращалась в "волшебные заряды" Накопленные "заряды" и приводили караван в движение. Лидерами по активности участников стали Москва, Санкт-Петербург и Казань."В ходе проекта получилось собрать необходимое количество "зарядов", и теперь Coca-Cola HBC Россия сделает благотворительный взнос в размере трех миллионов рублей от лица всех участников акции в поддержку региональных отделений Специальной Олимпиады России. Средства будут направлены на проведение инклюзивных мероприятий в шести регионах с февраля по март 2022 года в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады", - говорится в сообщении.Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в России в 2023 году в Казани — одном из городов, где караван сделал остановку.Как отметила президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер, привязка Рождественского каравана к грядущим Всемирным зимним играм в Казани позволила не только привлечь дополнительное внимание к соревнованиям, но и еще раз поднять тему создания инклюзивного общественного пространства для людей с особенностями развития.

https://ria.ru/20211012/uglerody-1754278379.html

https://ria.ru/20211006/biznes-1752995260.html

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новости компаний - экономика, инклюзия, coca-cola hbc россия, волонтерство в россии