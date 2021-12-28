Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/izrail-1765798578.html
Премьер Израиля призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном
Премьер Израиля призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном - РИА Новости, 28.12.2021
Премьер Израиля призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна готова поддержать "хорошее" соглашение с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий по... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:09
2021-12-28T12:09
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
армия обороны израиля
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755754947_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_252ae8c17136adabbd2e035881e94855.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна готова поддержать "хорошее" соглашение с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), но призвал участвующие в переговорах страны занять более жесткую позицию по отношению к Тегерану. Об этом премьер сказал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ"."Мы не ищем конфликта. В конце концов, это может быть выгодная сделка. Может ли она быть заключена сейчас при существующей динамике? Нет, потому что здесь нам нужна более сильная позиция. Иран выступает с очень слабых позиций, но мир ведет себя так, как будто у него есть козыри", - сказал премьер.Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном в понедельник стартовал в Вене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Предыдущий, седьмой, раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://radiosputnik.ria.ru/20211226/ucheniya-1765535346.html
израиль
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755754947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24dce4ae188a4d83621af32173bf0efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тегеран (город), армия обороны израиля, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, нафтали беннет
12:09 28.12.2021
 
Премьер Израиля призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном

Премьер Израиля Беннет призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном по СВПД

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна готова поддержать "хорошее" соглашение с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), но призвал участвующие в переговорах страны занять более жесткую позицию по отношению к Тегерану. Об этом премьер сказал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
"Мы не ищем конфликта. В конце концов, это может быть выгодная сделка. Может ли она быть заключена сейчас при существующей динамике? Нет, потому что здесь нам нужна более сильная позиция. Иран выступает с очень слабых позиций, но мир ведет себя так, как будто у него есть козыри", - сказал премьер.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 12:52В мире
Иран сымитировал удар по ядерному объекту Израиля
Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном в понедельник стартовал в Вене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Предыдущий, седьмой, раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Армия обороны ИзраиляСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияНафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
23:02Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозойЗеленский ввел санкции против трех медиакомпаний