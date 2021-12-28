https://ria.ru/20211228/izrail-1765798578.html

Премьер Израиля призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном

Премьер Израиля призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном - РИА Новости, 28.12.2021

Премьер Израиля призвал занять жесткую позицию на переговорах с Ираном

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна готова поддержать "хорошее" соглашение с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий по... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:09

2021-12-28T12:09

2021-12-28T12:09

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

армия обороны израиля

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна готова поддержать "хорошее" соглашение с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), но призвал участвующие в переговорах страны занять более жесткую позицию по отношению к Тегерану. Об этом премьер сказал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ"."Мы не ищем конфликта. В конце концов, это может быть выгодная сделка. Может ли она быть заключена сейчас при существующей динамике? Нет, потому что здесь нам нужна более сильная позиция. Иран выступает с очень слабых позиций, но мир ведет себя так, как будто у него есть козыри", - сказал премьер.Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном в понедельник стартовал в Вене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Предыдущий, седьмой, раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://radiosputnik.ria.ru/20211226/ucheniya-1765535346.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), армия обороны израиля, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, нафтали беннет