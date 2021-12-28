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Туризм
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В Испании появится "зоопарк" с ДНК редких животных
В Испании появится "зоопарк" с ДНК редких животных - РИА Новости, 28.12.2021
В Испании появится "зоопарк" с ДНК редких животных
В Барселоне планируют создать первый в континентальной Европе "замороженный зоопарк", в котором при температуре минус 196 градусов по Цельсию будут храниться... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T01:17
2021-12-28T01:17
туризм
животные
испания
барселона (город)
европа
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исследования
днк
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Барселоне планируют создать первый в континентальной Европе "замороженный зоопарк", в котором при температуре минус 196 градусов по Цельсию будут храниться ДНК редких и почти исчезнувших видов, сообщает "Европульс".Образцы возьмут у животных из заповедников и зоопарков. А хранилища на всякий случай расположат сразу в двух местах — Институте эволюционной биологии и Университете Барселоны.В будущем ДНК-материал смогут использовать, например, для клонирования или искусственного оплодотворения, так как храниться он может практически бесконечно.Кроме того, создание такого биобанка позволит ученым проводить генетические и геномные исследования более эффективно.
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животные, испания, барселона (город), европа, новости - туризм, исследования, днк, генетика, туризм
01:17 28.12.2021
 
В Испании появится "зоопарк" с ДНК редких животных

В Барселоне создадут "замороженный зоопарк" для хранения ДНК редких животных

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Барселоне планируют создать первый в континентальной Европе "замороженный зоопарк", в котором при температуре минус 196 градусов по Цельсию будут храниться ДНК редких и почти исчезнувших видов, сообщает "Европульс".
Образцы возьмут у животных из заповедников и зоопарков. А хранилища на всякий случай расположат сразу в двух местах — Институте эволюционной биологии и Университете Барселоны.
В будущем ДНК-материал смогут использовать, например, для клонирования или искусственного оплодотворения, так как храниться он может практически бесконечно.
Кроме того, создание такого биобанка позволит ученым проводить генетические и геномные исследования более эффективно.
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