https://ria.ru/20211228/ispaniya-1765624134.html

В Испании появится "зоопарк" с ДНК редких животных

В Испании появится "зоопарк" с ДНК редких животных - РИА Новости, 28.12.2021

В Испании появится "зоопарк" с ДНК редких животных

В Барселоне планируют создать первый в континентальной Европе "замороженный зоопарк", в котором при температуре минус 196 градусов по Цельсию будут храниться... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T01:17

2021-12-28T01:17

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Барселоне планируют создать первый в континентальной Европе "замороженный зоопарк", в котором при температуре минус 196 градусов по Цельсию будут храниться ДНК редких и почти исчезнувших видов, сообщает "Европульс".Образцы возьмут у животных из заповедников и зоопарков. А хранилища на всякий случай расположат сразу в двух местах — Институте эволюционной биологии и Университете Барселоны.В будущем ДНК-материал смогут использовать, например, для клонирования или искусственного оплодотворения, так как храниться он может практически бесконечно.Кроме того, создание такого биобанка позволит ученым проводить генетические и геномные исследования более эффективно.

https://ria.ru/20211227/derbent-1765203759.html

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