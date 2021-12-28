https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765827380.html

Росстат изменит методику расчета недельной инфляции

Росстат изменит методику расчета недельной инфляции - РИА Новости, 28.12.2021

Росстат изменит методику расчета недельной инфляции

С января 2022 года Росстат изменит порядок расчета недельной инфляции — это позволит приблизить результат оценок к фактическому росту цен за месяц, сообщили во... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:10

2021-12-28T14:10

2021-12-28T17:28

экономика

инфляция

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. С января 2022 года Росстат изменит порядок расчета недельной инфляции — это позволит приблизить результат оценок к фактическому росту цен за месяц, сообщили во вторник в статистическом ведомстве."С января 2022 года вносятся изменения в расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ). Он будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса", — говорится в сообщении.Помимо этого, изменится процедура учета цен — ее перенесут с понедельника на пятницу."Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу. Ежемесячная регистрация потребительских цен будет проводиться в последние пять дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца)", - отметили в ведомстве.При этом цены на бензин и дизельное топливо будут регистрировать во всех наблюдаемых городах, а не только в региональных центрах, как это было ранее. Сроки публикации данных на сайте Росстата не изменятся.Нововведения коснулись и перечня учитываемых при расчете товаров и услуг — сами позиции изменились, а их число возросло с 556 до 558. Большая часть новшеств касается списка мдеикаментов."Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства, 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам", — отметили в Росстате.В ведомстве отметили, что в новом году будут вести экспериментальный параллельный расчет инфляции с использованием новых источников, в том числе "больших данных": информации контрольно-кассовой техники (ККТ) или из чеков; данным Государственной информационной системы маркировки товаров (ГИС МТ); результатов, полученных путем веб-скрейпинга (технология просеивания веб-страниц) или на основе мониторинга онлайн-продаж.

https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765746236.html

https://ria.ru/20211226/inflyatsiya-1765545396.html

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экономика, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия