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В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов

В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов - РИА Новости, 28.12.2021

В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов

Если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:19

2021-12-28T09:19

2021-12-28T09:19

экономика

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

россия

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Ранее СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что США рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов и авиазапчастей в РФ в случае обострения на Украине. Отмечается, что эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в США. Источник добавил, что потенциальные меры будут беспрецедентными для России."Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы", - добавил он.

https://ria.ru/20211223/smartfon-1764987556.html

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экономика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, россия, дмитрий биричевский