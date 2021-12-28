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В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов - РИА Новости, 28.12.2021
В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
Если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:19
2021-12-28T09:19
экономика
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
россия
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Ранее СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что США рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов и авиазапчастей в РФ в случае обострения на Украине. Отмечается, что эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в США. Источник добавил, что потенциальные меры будут беспрецедентными для России."Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы", - добавил он.
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экономика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, россия, дмитрий биричевский
09:19 28.12.2021
 
В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов

Представитель МИД Биричевский: неизвестно, кто потеряет больше от запрета США на импорт

© Depositphotos / olenka-2008Смартфоны на витрине
Смартфоны на витрине - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / olenka-2008
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что США рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов и авиазапчастей в РФ в случае обострения на Украине. Отмечается, что эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в США. Источник добавил, что потенциальные меры будут беспрецедентными для России.
"Мы отфиксировали недавно растиражированную американскими СМИ угрозу о возможных ограничениях с их стороны на поставки в Россию смартфонов, деталей для самолётов, автомобилей и другой продукции. Воспринимаем это как пример воинствующей риторики, как продолжение угроз со стороны Вашингтона. Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше – российских производителей и потребителей или все же американских экспортёров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями", - сказал дипломат.
"Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы", - добавил он.
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ЭкономикаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СанкцииРоссияДмитрий Биричевский
 
 
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