https://ria.ru/20211228/immunitet-1765856887.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 61%, заявила Голикова

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 61%, заявила Голикова - РИА Новости, 28.12.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 61%, заявила Голикова

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:09

2021-12-28T16:09

2021-12-28T16:16

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

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