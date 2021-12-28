https://ria.ru/20211228/immunitet-1765835522.html
Попова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Попова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России - РИА Новости, 28.12.2021
Попова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 56%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:48
2021-12-28T14:48
2021-12-28T15:05
анна попова
россия
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 56%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы приближаемся к 56%... это коллективный иммунитет", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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анна попова, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:48 28.12.2021 (обновлено: 15:05 28.12.2021)
Попова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Глава Роспотребнадзора Попова: уровень коллективного иммунитета в России — около 56%