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Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости гриппом в Москве
Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости гриппом в Москве - РИА Новости, 28.12.2021
Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости гриппом в Москве
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:17
2021-12-28T13:20
общество
грипп
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве."Показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ на 51 неделе 2021 года в сравнении с предыдущей неделей ниже среди всех возрастных групп населения, в том числе среди совокупного населения на 15,8 процентов, среди детей 0-2 года — на 8,6 процентов, среди детей 3–6 лет — на 20,4 процента, среди детей 7–14 лет — на 39,0 процентов, среди взрослого населения ниже на 10,3 процента. Также показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 84,6 процентов, среди детей 3-6 лет ниже на 82,7 процентов, среди детей 7-14 лет ниже на 68,4 процента. Вместе с тем наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на протяжении 27 недель", - говорится в сообщении.Управление Роспотребнадзора также сообщило, что в Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения."В столице заканчивается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется мониторинг за иммунизацией населения города против гриппа. По состоянию на 27 декабря текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения, включая привитых за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%", - говорится в сообщении.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве с 20 по 26 декабря 2021 года соответствует данному периоду года, отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный циркуляцией вируса гриппа А (H3N2, H1N1) и вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом, РС-вирусом, аденовирусы и парагриппа, другими вирусами не гриппозной этиологии.
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общество, грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
13:17 28.12.2021 (обновлено: 13:20 28.12.2021)
 
Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости гриппом в Москве

Роспортребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорогов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
"Показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ на 51 неделе 2021 года в сравнении с предыдущей неделей ниже среди всех возрастных групп населения, в том числе среди совокупного населения на 15,8 процентов, среди детей 0-2 года — на 8,6 процентов, среди детей 3–6 лет — на 20,4 процента, среди детей 7–14 лет — на 39,0 процентов, среди взрослого населения ниже на 10,3 процента. Также показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 84,6 процентов, среди детей 3-6 лет ниже на 82,7 процентов, среди детей 7-14 лет ниже на 68,4 процента. Вместе с тем наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на протяжении 27 недель", - говорится в сообщении.
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22 декабря, 16:42
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Управление Роспотребнадзора также сообщило, что в Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения.
"В столице заканчивается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется мониторинг за иммунизацией населения города против гриппа. По состоянию на 27 декабря текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения, включая привитых за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве с 20 по 26 декабря 2021 года соответствует данному периоду года, отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный циркуляцией вируса гриппа А (H3N2, H1N1) и вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом, РС-вирусом, аденовирусы и парагриппа, другими вирусами не гриппозной этиологии.
 
ОбществоГриппМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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