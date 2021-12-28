https://ria.ru/20211228/gripp-1765815512.html

Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости гриппом в Москве

Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости гриппом в Москве - РИА Новости, 28.12.2021

Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости гриппом в Москве

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:17

2021-12-28T13:17

2021-12-28T13:20

общество

грипп

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве."Показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ на 51 неделе 2021 года в сравнении с предыдущей неделей ниже среди всех возрастных групп населения, в том числе среди совокупного населения на 15,8 процентов, среди детей 0-2 года — на 8,6 процентов, среди детей 3–6 лет — на 20,4 процента, среди детей 7–14 лет — на 39,0 процентов, среди взрослого населения ниже на 10,3 процента. Также показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 84,6 процентов, среди детей 3-6 лет ниже на 82,7 процентов, среди детей 7-14 лет ниже на 68,4 процента. Вместе с тем наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на протяжении 27 недель", - говорится в сообщении.Управление Роспотребнадзора также сообщило, что в Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения."В столице заканчивается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется мониторинг за иммунизацией населения города против гриппа. По состоянию на 27 декабря текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения, включая привитых за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%", - говорится в сообщении.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве с 20 по 26 декабря 2021 года соответствует данному периоду года, отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный циркуляцией вируса гриппа А (H3N2, H1N1) и вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом, РС-вирусом, аденовирусы и парагриппа, другими вирусами не гриппозной этиологии.

https://ria.ru/20211222/gripp-1764945994.html

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общество, грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество