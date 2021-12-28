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Наука
https://ria.ru/20211228/granty-1765852869.html
В Минцифры рассказали о грантах для отечественных IT-проектов
В Минцифры рассказали о грантах для отечественных IT-проектов - РИА Новости, 28.12.2021
В Минцифры рассказали о грантах для отечественных IT-проектов
Российские IT-компании получат грантовую поддержку на более чем 6 миллиардов рублей на разработку и внедрение отечественных решений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:53
2021-12-28T15:53
наука
экономика
технологии
наука
фонд "сколково"
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские IT-компании получат грантовую поддержку на более чем 6 миллиардов рублей на разработку и внедрение отечественных решений, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.РФРИТ отобрал 62 проекта, общая сумма грантовой поддержки составила 4,5 миллиарда рублей, всего поступило 226 заявок - в два раза больше, чем в прошлом году, на сумму более 36 миллиардов рублей. Победителем, в том числе, стал проект по разработке системы помощи в принятии решений для врачей-рентгенологов при планировании операций по эндопротезированию (ООО "РТК Радиология").Фонд "Сколково" отобрал 12 проектов, сумма грантовой поддержки - 680 миллионов рублей. Среди победителей - проекты по пилотному внедрению: системы мониторинга состояния объектов инфраструктуры и водоснабжения города (ГПКО "Калугаоблводоканал"), единой платформы для создания цифровых двойников проектирования и производства транспорта (ООО "Научно-исследовательский центр СТМ").Фонд содействия инновациям поддержал проекты на сумму 1,2 миллиарда рублей, фондом были объявлены конкурсные отборы по программам "Развитие-ЦТ" и "Старт-ЦТ-1", их победители будут названы в 2022 году."Показатели по грантовой поддержке, запланированные на 2021 год в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", полностью выполнены. При этом существенно расширена воронка входящих проектов и география вовлеченных регионов", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что также оптимизированы условия получения грантовой поддержки - РФРИТ вывел услугу по подаче заявки на портал госуслуг, сократил сроки рассмотрения и снял мораторий на повторную подачу.
https://ria.ru/20211227/gosuslugi-1765723984.html
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экономика, технологии, наука, фонд "сколково", министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия
15:53 28.12.2021
 
В Минцифры рассказали о грантах для отечественных IT-проектов

Минцифры: отечественные IT-проекты получат гранты на более чем шесть миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРоботы Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Роботы Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские IT-компании получат грантовую поддержку на более чем 6 миллиардов рублей на разработку и внедрение отечественных решений, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
"Минцифры России подвело итоги грантовых конкурсов, прошедших в 2021 году: на разработку и внедрение российских ИТ-решений компании получат более 6 миллиардов рублей. Операторами меры поддержки выступили Российский фонд развития информационных технологий, Фонд "Сколково" и Фонд содействия инновациям", - говорится в сообщении.
РФРИТ отобрал 62 проекта, общая сумма грантовой поддержки составила 4,5 миллиарда рублей, всего поступило 226 заявок - в два раза больше, чем в прошлом году, на сумму более 36 миллиардов рублей. Победителем, в том числе, стал проект по разработке системы помощи в принятии решений для врачей-рентгенологов при планировании операций по эндопротезированию (ООО "РТК Радиология").
Фонд "Сколково" отобрал 12 проектов, сумма грантовой поддержки - 680 миллионов рублей. Среди победителей - проекты по пилотному внедрению: системы мониторинга состояния объектов инфраструктуры и водоснабжения города (ГПКО "Калугаоблводоканал"), единой платформы для создания цифровых двойников проектирования и производства транспорта (ООО "Научно-исследовательский центр СТМ").
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Фонд содействия инновациям поддержал проекты на сумму 1,2 миллиарда рублей, фондом были объявлены конкурсные отборы по программам "Развитие-ЦТ" и "Старт-ЦТ-1", их победители будут названы в 2022 году.
"Показатели по грантовой поддержке, запланированные на 2021 год в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", полностью выполнены. При этом существенно расширена воронка входящих проектов и география вовлеченных регионов", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что также оптимизированы условия получения грантовой поддержки - РФРИТ вывел услугу по подаче заявки на портал госуслуг, сократил сроки рассмотрения и снял мораторий на повторную подачу.
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НаукаЭкономикаТехнологииНаукаФонд "Сколково"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим ПаршинРоссия
 
 
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