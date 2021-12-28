https://ria.ru/20211228/granitsa-1765756035.html

Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за подставы Китая

На границе России и Китая скопилось более тысячи фур, пишет СМИ - РИА Новости, 28.12.2021

Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за подставы Китая

Более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе, по этой причине часть подарков могут не успеть ввезти в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T06:43

2021-12-28T06:43

2021-12-28T06:43

общество

китай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе, по этой причине часть подарков могут не успеть ввезти в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на источники в отрасли грузоперевозок.Собеседники газеты пояснили, что в начале декабря закрылись четыре из пяти пропускных пункта. При этом через единственную открытую приграничную точку Суйфыньхэ в первую очередь проходят фуры с продуктами.В ФТС, в свою очередь, назвали скопление машин, которое наблюдается с 13 по 26 декабря, незначительным. Так, на утро 27 декабря на границе была очередь из 150 транспортных средств.В ведомстве подчеркнули, что российские грузовики проходят своевременную проверку на границе с Китаем.

https://ria.ru/20211013/tovarooborot-1754306494.html

китай

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общество, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия