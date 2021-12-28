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Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за подставы Китая
На границе России и Китая скопилось более тысячи фур, пишет СМИ - РИА Новости, 28.12.2021
Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за подставы Китая
Более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе, по этой причине часть подарков могут не успеть ввезти в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T06:43
2021-12-28T06:43
общество
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе, по этой причине часть подарков могут не успеть ввезти в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на источники в отрасли грузоперевозок.Собеседники газеты пояснили, что в начале декабря закрылись четыре из пяти пропускных пункта. При этом через единственную открытую приграничную точку Суйфыньхэ в первую очередь проходят фуры с продуктами.В ФТС, в свою очередь, назвали скопление машин, которое наблюдается с 13 по 26 декабря, незначительным. Так, на утро 27 декабря на границе была очередь из 150 транспортных средств.В ведомстве подчеркнули, что российские грузовики проходят своевременную проверку на границе с Китаем.
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общество, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
06:43 28.12.2021
 
На границе России и Китая скопилось более тысячи фур, пишет СМИ

"Известия": на российско-китайской границе скопилась тысяча фур из-за закрытия четырех КПП

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОсмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе, по этой причине часть подарков могут не успеть ввезти в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на источники в отрасли грузоперевозок.
Собеседники газеты пояснили, что в начале декабря закрылись четыре из пяти пропускных пункта. При этом через единственную открытую приграничную точку Суйфыньхэ в первую очередь проходят фуры с продуктами.
"Грузовики с другими товарами стоят неделями у границы. Среди них в том числе и праздничные товары", — приводит слова грузоперевозчиков издание.
В ФТС, в свою очередь, назвали скопление машин, которое наблюдается с 13 по 26 декабря, незначительным. Так, на утро 27 декабря на границе была очередь из 150 транспортных средств.
В ведомстве подчеркнули, что российские грузовики проходят своевременную проверку на границе с Китаем.
Грузовой состав пересекает железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 06:26
Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 29,8 процента
 
ОбществоКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Россия
 
 
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