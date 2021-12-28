https://ria.ru/20211228/gosduma-1765875231.html

В Госдуме формируется рабочая группа по защите христианских интересов

В Госдуме формируется рабочая группа по защите христианских интересов - РИА Новости, 28.12.2021

В Госдуме формируется рабочая группа по защите христианских интересов

Межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей формируется в Думе, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:16

2021-12-28T17:16

2021-12-28T17:27

религия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей формируется в Думе, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений."Межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей формируется (в Госдуме)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211224/rozhdestvo-1764806739.html

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