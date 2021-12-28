https://ria.ru/20211228/gosduma-1765875231.html
В Госдуме формируется рабочая группа по защите христианских интересов
В Госдуме формируется рабочая группа по защите христианских интересов - РИА Новости, 28.12.2021
В Госдуме формируется рабочая группа по защите христианских интересов
Межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей формируется в Думе, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:16
2021-12-28T17:16
2021-12-28T17:27
религия
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религия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей формируется в Думе, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений."Межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей формируется (в Госдуме)", - сказал собеседник агентства.
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17:16 28.12.2021 (обновлено: 17:27 28.12.2021)
В Госдуме формируется рабочая группа по защите христианских интересов
В Госдуме сообщили о формировании рабочей группы по защите христианских интересов