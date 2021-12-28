14:25 28.12.2021 (обновлено: 14:41 28.12.2021)
Постпред России ответил на вопрос о сертификации "Северного потока — 2"
Постпред России Чижов: не стоит прогнозировать сроки сертификации "Северного потока — 2"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода "Северный поток 2" является политическим, а не техническим, при этом прогнозировать, когда процедура завершится, сложно, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Прогноз по срокам я вам не дам", - сказал Чижов в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".
"Я считаю, что вопрос о сроках сертификации это прежде всего политический вопрос, никакой он не технический, не юридический", - пояснил российский постпред.
Он добавил, что "четко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет".
Для России сроки сертификации газопровода "Северный поток 2" не принципиальны, заявил Владимир Чижов.
"Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют, потому что "Газпром" имеет ресурсы, во-первых, самого газа, имеет возможности его прокачки по существующему газопроводу, другое дело, что при этой прокачке, то есть, через территорию Украины главным образом, он будет стоить дороже и надежность этой прокачки будет ниже, но тем не менее такая возможность есть", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что Россия надеется на сертификацию "Северного потока 2" в ближайшее время.
"Северный поток 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта - Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
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