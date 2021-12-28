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Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 28.12.2021
Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров
Цены январских фьючерсов на газ в Европе вновь снижаются, теряя максимально девять процентов и колеблясь с начала вторника в диапазоне 1135-1200 долларов за... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:41
2021-12-28T15:12
экономика
в мире
природный газ
европа
цены
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Цены январских фьючерсов на газ в Европе вновь снижаются, теряя максимально девять процентов и колеблясь с начала вторника в диапазоне 1135-1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Бумаги пятую сессию подряд открывают торги снижением: по индексу TTF они были на отметке около 1165 долларов, что примерно на семь процентов ниже расчетной цены накануне (почти 1250 долларов). В 11:14 мск котировки достигли локального максимума — чуть выше 1200 долларов, после чего ускорили темпы снижения и к 11:57 мск опустились до 1135,7 доллара. Последние два часа фьючерсы не превышают 1160 долларов.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
https://ria.ru/20211228/gaz-1765812601.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, цены
13:41 28.12.2021 (обновлено: 15:12 28.12.2021)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Цены январских фьючерсов на газ в Европе вновь снижаются, теряя максимально девять процентов и колеблясь с начала вторника в диапазоне 1135-1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Бумаги пятую сессию подряд открывают торги снижением: по индексу TTF они были на отметке около 1165 долларов, что примерно на семь процентов ниже расчетной цены накануне (почти 1250 долларов). В 11:14 мск котировки достигли локального максимума — чуть выше 1200 долларов, после чего ускорили темпы снижения и к 11:57 мск опустились до 1135,7 доллара. Последние два часа фьючерсы не превышают 1160 долларов.
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
13:02
Польша теряет позицию транзитера российского газа, заявил эксперт
Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
09:25
В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
 
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