https://ria.ru/20211228/gaz-1765820564.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 28.12.2021

Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены январских фьючерсов на газ в Европе вновь снижаются, теряя максимально девять процентов и колеблясь с начала вторника в диапазоне 1135-1200 долларов за... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:41

2021-12-28T13:41

2021-12-28T15:12

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Цены январских фьючерсов на газ в Европе вновь снижаются, теряя максимально девять процентов и колеблясь с начала вторника в диапазоне 1135-1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Бумаги пятую сессию подряд открывают торги снижением: по индексу TTF они были на отметке около 1165 долларов, что примерно на семь процентов ниже расчетной цены накануне (почти 1250 долларов). В 11:14 мск котировки достигли локального максимума — чуть выше 1200 долларов, после чего ускорили темпы снижения и к 11:57 мск опустились до 1135,7 доллара. Последние два часа фьючерсы не превышают 1160 долларов.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.

https://ria.ru/20211228/gaz-1765812601.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, цены