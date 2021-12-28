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Польша теряет позицию транзитера российского газа, заявил эксперт
Польша теряет позицию транзитера российского газа, заявил эксперт - РИА Новости, 28.12.2021
Польша теряет позицию транзитера российского газа, заявил эксперт
Польша теряет позицию транзитера российского газа, считает эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:02
2021-12-28T13:02
экономика
украина
европа
польша
газпром
цены на нефть
россия
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ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Польша теряет позицию транзитера российского газа, считает эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк."И это проблема для Польши, потому что, во-первых, мы теряем транзитную позицию, а во-вторых, мы не получаем доходов от обслуживания трубопровода", - добавил он.Эксперт считает, что для России с недавних пор Польша стала запасным путем транзита природного газа. "Россияне стали рассматривать Польшу как запасной участок. Это означает, что если у них достаточно других трубопроводов, таких как Nord Stream 1, турецкий или украинский участки, то они транспортируют по этим трубопроводам. А Польшу рассматривают как резервный участок, то есть если нет спроса, то туда не направляют", - сказал он."Это означает, что польская компания несет огромные расходы на содержание всей инфраструктуры, а доходов нет. Здесь мы - жертвы большой геополитической игры, над нашими головами с одной стороны Россия, с другой Германия, но также и США", - заявил Шченьсняк."Польша здесь, скорее, поле игры, чем самостоятельный игрок", - констатирует эксперт.В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу.Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
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экономика, украина, европа, польша, газпром, цены на нефть, россия
13:02 28.12.2021
 
Польша теряет позицию транзитера российского газа, заявил эксперт

Эксперт Шченьсняк: Польша теряет позицию транзитера российского газа

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Польша теряет позицию транзитера российского газа, считает эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк.

"Через польский участок газопровода "Ямал-Европа" не идет экспортный газ. То есть россияне поставляют газ для наших нужд, это небольшой объем - 2,5 миллиарда кубометров, но 30 миллиардов кубометров, это в полтора раза больше, чем Польша потребляет в год, не идет в данный момент в Германию", - заявил Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.

"И это проблема для Польши, потому что, во-первых, мы теряем транзитную позицию, а во-вторых, мы не получаем доходов от обслуживания трубопровода", - добавил он.
Эксперт считает, что для России с недавних пор Польша стала запасным путем транзита природного газа. "Россияне стали рассматривать Польшу как запасной участок. Это означает, что если у них достаточно других трубопроводов, таких как Nord Stream 1, турецкий или украинский участки, то они транспортируют по этим трубопроводам. А Польшу рассматривают как резервный участок, то есть если нет спроса, то туда не направляют", - сказал он.
"Это означает, что польская компания несет огромные расходы на содержание всей инфраструктуры, а доходов нет. Здесь мы - жертвы большой геополитической игры, над нашими головами с одной стороны Россия, с другой Германия, но также и США", - заявил Шченьсняк.
"Польша здесь, скорее, поле игры, чем самостоятельный игрок", - констатирует эксперт.
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу.
Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
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