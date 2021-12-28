Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/gaz-1765763232.html
В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину - РИА Новости, 28.12.2021
В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:25
2021-12-28T09:25
экономика
киев
европа
владимир путин
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
газпром
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Если же говорить о перспективах транзита российского газа через Украину после 2024 года, то это опять-таки зависит от того, какие будут договоренности. Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент", - сказал он в беседе с агентством.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.
https://radiosputnik.ria.ru/20211227/poroshenko-1765623969.html
киев
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, киев, европа, владимир путин, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), газпром, цены на нефть, россия, дмитрий биричевский
09:25 28.12.2021
 
В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину

Дипломат Биричевский: транзит газа через Украину зависит от соглашений по поставкам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Если же говорить о перспективах транзита российского газа через Украину после 2024 года, то это опять-таки зависит от того, какие будут договоренности. Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент", - сказал он в беседе с агентством.
"Мы знаем, что ЕС ведет политику, направленную на сокращение использования газа, но при этом мы видим и обратное – мы видим, что спрос на газ растет колоссально, и мы видим взлет цены на газ. Поэтому здесь трудно делать какие-то прогнозы на долгосрочный период. Пока мы видим, что российский газ крайне востребован в Европе для отопления", - указал Биричевский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 11:44В мире
Порошенко: Украина упустила возможность закупить газ дешевле, чем сейчас
 
ЭкономикаКиевЕвропаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГазпромЦены на нефтьРоссияДмитрий Биричевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
09:53Ракова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
09:52Кулеба оценил возможность изменения "нормандского" формата
09:49В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
09:42Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
09:34В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
09:32После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело 1:57
09:30Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
09:30В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ
09:25В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
09:23Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"
09:19В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
09:19В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
09:18В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
09:12Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
09:08Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ
09:07Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"
09:07Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
09:06Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков
09:04В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США
Лента новостейМолния
В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпускаРакова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичейКулеба оценил возможность изменения "нормандского" форматаВ Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсковПереговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает экспертВ Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбеПосле жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели делоМинздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газВ МИД рассказали о перспективах транзита газа через УкраинуФранцузы нашли у России оружие, которого "надо бояться"В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИДВ МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфоновВ МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолгаРоссия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странамиПравительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школУкраину попросили "не входить туда, куда ее не просят"Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годомУмер актер из фильма "Кортик" Виталий БыковВ МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США