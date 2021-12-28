В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
Дипломат Биричевский: транзит газа через Украину зависит от соглашений по поставкам
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Если же говорить о перспективах транзита российского газа через Украину после 2024 года, то это опять-таки зависит от того, какие будут договоренности. Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент", - сказал он в беседе с агентством.
"Мы знаем, что ЕС ведет политику, направленную на сокращение использования газа, но при этом мы видим и обратное – мы видим, что спрос на газ растет колоссально, и мы видим взлет цены на газ. Поэтому здесь трудно делать какие-то прогнозы на долгосрочный период. Пока мы видим, что российский газ крайне востребован в Европе для отопления", - указал Биричевский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.