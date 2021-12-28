https://ria.ru/20211228/gaz-1765763232.html

В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину

В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину - РИА Новости, 28.12.2021

В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину

Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:25

2021-12-28T09:25

2021-12-28T09:25

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европа

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владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

газпром

цены на нефть

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Если же говорить о перспективах транзита российского газа через Украину после 2024 года, то это опять-таки зависит от того, какие будут договоренности. Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент", - сказал он в беседе с агентством.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/poroshenko-1765623969.html

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экономика, киев, европа, владимир путин, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), газпром, цены на нефть, россия, дмитрий биричевский