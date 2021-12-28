"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на вторник
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" на дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу во вторник, свидетельствуют данные на площадке GSA Platform.
На аукционе предлагались мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным. Таким образом, "Газпром" уже восьмой день не заказывает доступ к трубопроводу и не планирует использовать его 28 декабря.
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу.
Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
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