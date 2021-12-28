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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211228/film-1765864153.html
"Майор Гром" вошел в двадцатку самых популярных фильмов года на Netflix
"Майор Гром" вошел в двадцатку самых популярных фильмов года на Netflix - РИА Новости, 28.12.2021
"Майор Гром" вошел в двадцатку самых популярных фильмов года на Netflix
Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" вошел в двадцатку самых просматриваемых фильмов и сериалов на Netflix в 2021 году,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:04
2021-12-28T17:04
культура
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кино и сериалы
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" вошел в двадцатку самых просматриваемых фильмов и сериалов на Netflix в 2021 году, сообщает FlixPatrol.По данным сервиса, лента заняла двадцатую строчку в рейтинге. В течение года "Майор Гром" попадал в топ-10 платформы почти в 30 странах.Премьера фильма, основанного на одноименных комиксах, в российском прокате состоялась 1 апреля. В центре событий оказывается майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский). Он известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией к преступникам. Все меняется, когда в городе появляется человек в маске Чумного доктора. Он убивает людей, которые избежали наказания с помощью денег и высокого положения в обществе. Гром впервые сталкивается с таким непростым делом. Ведь от его итогов зависит судьба всего города. Вместе с Жихневским в фильме также снялись Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов, Михаил Евланов, Анна Невская, Анастасия Немоляева и другие. "Майор Гром" — самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг, разошедшихся общим тиражом более миллиона копий.
https://ria.ru/20210404/kino-1603794177.html
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санкт-петербург, netflix, новости культуры, кино и сериалы, россия
17:04 28.12.2021
 
"Майор Гром" вошел в двадцатку самых популярных фильмов года на Netflix

"Майор Гром" вошел в двадцатку самых просматриваемых фильмов на Netflix в этом году

© ТК TV1000"Майор Гром: Чумной Доктор" впервые появится на российском ТВ
Майор Гром: Чумной Доктор впервые появится на российском ТВ
© ТК TV1000
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" вошел в двадцатку самых просматриваемых фильмов и сериалов на Netflix в 2021 году, сообщает FlixPatrol.
По данным сервиса, лента заняла двадцатую строчку в рейтинге. В течение года "Майор Гром" попадал в топ-10 платформы почти в 30 странах.
Премьера фильма, основанного на одноименных комиксах, в российском прокате состоялась 1 апреля.
В центре событий оказывается майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский). Он известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией к преступникам.
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 08:00Культура
Зачем России супергерои? Смотрим фильм "Майор Гром: Чумной Доктор"
Все меняется, когда в городе появляется человек в маске Чумного доктора. Он убивает людей, которые избежали наказания с помощью денег и высокого положения в обществе. Гром впервые сталкивается с таким непростым делом. Ведь от его итогов зависит судьба всего города.
Вместе с Жихневским в фильме также снялись Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов, Михаил Евланов, Анна Невская, Анастасия Немоляева и другие.
"Майор Гром" — самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг, разошедшихся общим тиражом более миллиона копий.
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 18:42Культура
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