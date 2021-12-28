https://ria.ru/20211228/feldsher-1765818604.html
В Тобольске оштрафовали фельдшера, избившую школьника за отказ от укола
В Тобольске оштрафовали фельдшера, избившую школьника за отказ от укола - РИА Новости, 28.12.2021
В Тобольске оштрафовали фельдшера, избившую школьника за отказ от укола
Тобольский суд оштрафовал на 5 тысяч рублей фельдшера одной из городских школ по обвинению в побоях или иных насильственных действиях в отношении 12-летнего... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:31
2021-12-28T13:31
2021-12-28T13:35
происшествия
тюменская область
тобольск
россия
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ТЮМЕНЬ, 28 дек - РИА Новости. Тобольский суд оштрафовал на 5 тысяч рублей фельдшера одной из городских школ по обвинению в побоях или иных насильственных действиях в отношении 12-летнего школьника, отказавшегося сдать тест на туберкулез из-за медотвода, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.Мать школьника в суде рассказала, что у сына медотвод от прививок, поэтому она написала отказ от "скинтеста" (на туберкулез), однако фельдшер решила это проигнорировать, пыталась силой завести ребенка в медкабинет, чем причинила боль и страдания школьнику."Суд рассмотрел административное дело в отношении медработницы одной из школ г. Тобольска … и признал ее виновной в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст.6.1.1 КоАП РФ)… Назначил ей наказание в виде штрафа 5 000 рублей в доход государства", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.В суде сообщили, что в октябре 2021 года школьник прибежал домой раздетый, плакал, сказал, что говорил медработнику о том, что ему нельзя ставить прививки, что мама написала отказ. Однако фельдшер ходила за ним, тащила в медкабинет, позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать в сторону кабинета фельдшера. Медработник сама тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет. Мальчику удалось вырваться, он убежал домой. Узнав об инциденте, мать обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении."В материалах дела есть и заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что у мальчика обнаружены телесные повреждения: кровоподтеки на лбу, левой голени, на спине, которые вред здоровью не причинили", - сообщила пресс-служба суда.Отмечается, что в суде фельдшер вины не признала, извинений от нее не последовало.Решение суда не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20211224/feldsher-1765395438.html
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происшествия, тюменская область, тобольск, россия
13:31 28.12.2021 (обновлено: 13:35 28.12.2021)
В Тобольске оштрафовали фельдшера, избившую школьника за отказ от укола
В Тобольске оштрафовали фельдшера, избившую 12-летнего школьника за отказ от прививки
ТЮМЕНЬ, 28 дек - РИА Новости.
Тобольский суд оштрафовал на 5 тысяч рублей фельдшера одной из городских школ по обвинению в побоях или иных насильственных действиях в отношении 12-летнего школьника, отказавшегося сдать тест на туберкулез из-за медотвода, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области
.
Мать школьника в суде рассказала, что у сына медотвод от прививок, поэтому она написала отказ от "скинтеста" (на туберкулез), однако фельдшер решила это проигнорировать, пыталась силой завести ребенка в медкабинет, чем причинила боль и страдания школьнику.
"Суд рассмотрел административное дело в отношении медработницы одной из школ г. Тобольска
… и признал ее виновной в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст.6.1.1 КоАП РФ)… Назначил ей наказание в виде штрафа 5 000 рублей в доход государства", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале
.
В суде сообщили, что в октябре 2021 года школьник прибежал домой раздетый, плакал, сказал, что говорил медработнику о том, что ему нельзя ставить прививки, что мама написала отказ. Однако фельдшер ходила за ним, тащила в медкабинет, позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать в сторону кабинета фельдшера. Медработник сама тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет. Мальчику удалось вырваться, он убежал домой. Узнав об инциденте, мать обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении.
"В материалах дела есть и заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что у мальчика обнаружены телесные повреждения: кровоподтеки на лбу, левой голени, на спине, которые вред здоровью не причинили", - сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что в суде фельдшер вины не признала, извинений от нее не последовало.
Решение суда не вступило в законную силу.