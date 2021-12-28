https://ria.ru/20211228/elektroenergiya-1765771169.html

В Казахстане рассказали о планах по покупке электроэнергии у России

В Казахстане рассказали о планах по покупке электроэнергии у России - РИА Новости, 28.12.2021

В Казахстане рассказали о планах по покупке электроэнергии у России

Казахстан планирует в 2022 году покупать в России 500-1000 мегаватт электроэнергии, сообщил глава Минэнерго республики Магзум Мирзагалиев. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:21

2021-12-28T10:21

2021-12-28T10:45

экономика

казахстан

магзум мирзагалиев

россия

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АЛМА-АТА, 28 дек - РИА Новости. Казахстан планирует в 2022 году покупать в России 500-1000 мегаватт электроэнергии, сообщил глава Минэнерго республики Магзум Мирзагалиев."Да, планируем, потому что нам этот объем необходим. Мы уже соответствующие переговоры с нашими партнерами из Российской Федерации проводим. Что касается объемов, то он будет варьироваться в зависимости от времени суток, но мы полагаем, что это будет порядка от 500 до 1000 мегаватт", - сказал он на пресс-конференции во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Он добавил, что вопросы, касающиеся цены электроэнергии, еще обсуждаются."Понятно, что это все будет осуществляться силами частных компаний", - отметил министр.По словам Мирзагалиева, потребность в импорте электроэнергии у Казахстана будет сохраняться в течение трех-пяти лет. "В энергетическом балансе, который мы подготовили, мы видим, что необходимость импорта у нас будет сохраняться на протяжении последующих трех-четырех, может быть, пяти лет. Дело в том, что… строительство любой станции занимает не менее четырех-пяти лет. В этой связи мы в течение четырех-пяти лет будем импортировать электроэнергию", - сказал министр.В октябре казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC сообщала, что аварии на электростанциях и резкий рост потребления электроэнергии майнерами криптовалют привели к тому, что спрос на электричество в Казахстане превысил выработку.Мирзагалиев в декабре сообщал, что в октябре и ноябре этого года в республике наблюдался дефицит электрической энергии в объеме 0,25 миллиарда кВт/ч, который был покрыт за счет российских энергоисточников.

https://ria.ru/20211124/evropa-1760402639.html

https://ria.ru/20211028/energiya-1756608272.html

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экономика, казахстан, магзум мирзагалиев, россия