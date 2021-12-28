13:59 28.12.2021 (обновлено: 15:28 28.12.2021)
Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света
Группа ДТЭК объявила о плановых отключениях света в Киеве и области с 28 по 31 декабря
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. В Киеве и Киевской области пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях с 28 по 31 декабря, сообщается на сайте группы компаний ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области: в частности, без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13:00 до 19:00 (с 14:00 до 20:00 мск).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота, который якобы планировался на 1 декабря.
Украина к отопительному периоду закачала 18,7 миллиарда кубометров газа в свои подземные хранилища, а это почти в два раза меньше прошлогодних показателей. Одновременно на это наложилось отставание по запасам угля для ТЭС. К началу сезона на станциях было 400-500 тысяч тонн угля при необходимых для стабильной работы 750 тысячах. Запасы топлива еженедельно уменьшались на 5-20%. Только к декабрю правительству удалось стабилизировать ситуацию с поставками угля, его поставляют из Казахстана, ЮАР, Польши и США по морю кораблями.
Власти заверили украинцев, что и газа, и угля хватит для безопасного прохождения отопительного сезона. Однако страна вошла в него с энергетическим кризисом: тепло на объектах социальной инфраструктуры в отдельных городах подавалось с опозданием, сохраняется угроза веерных отключений электричества, тарифы и коммунальные услуги растут. В этой ситуации Киев был вынужден начать импорт энергии из Белоруссии.
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