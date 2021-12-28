https://ria.ru/20211228/elektrichestvo-1765824524.html

Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света

Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света - РИА Новости, 28.12.2021

Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света

В Киеве и Киевской области пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях с 28 по 31 декабря, сообщается на... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:59

2021-12-28T13:59

2021-12-28T15:28

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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. В Киеве и Киевской области пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях с 28 по 31 декабря, сообщается на сайте группы компаний ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области: в частности, без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13:00 до 19:00 (с 14:00 до 20:00 мск).Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота, который якобы планировался на 1 декабря.Украина к отопительному периоду закачала 18,7 миллиарда кубометров газа в свои подземные хранилища, а это почти в два раза меньше прошлогодних показателей. Одновременно на это наложилось отставание по запасам угля для ТЭС. К началу сезона на станциях было 400-500 тысяч тонн угля при необходимых для стабильной работы 750 тысячах. Запасы топлива еженедельно уменьшались на 5-20%. Только к декабрю правительству удалось стабилизировать ситуацию с поставками угля, его поставляют из Казахстана, ЮАР, Польши и США по морю кораблями.Власти заверили украинцев, что и газа, и угля хватит для безопасного прохождения отопительного сезона. Однако страна вошла в него с энергетическим кризисом: тепло на объектах социальной инфраструктуры в отдельных городах подавалось с опозданием, сохраняется угроза веерных отключений электричества, тарифы и коммунальные услуги растут. В этой ситуации Киев был вынужден начать импорт энергии из Белоруссии.

https://ria.ru/20211115/kiev-1759091739.html

https://ria.ru/20211111/energopomosch-1758641645.html

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в мире, украина, киев, киевская область, ринат ахметов, дтэк