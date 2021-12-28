Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/elektrichestvo-1765824524.html
Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света
Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света - РИА Новости, 28.12.2021
Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света
В Киеве и Киевской области пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях с 28 по 31 декабря, сообщается на... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:59
2021-12-28T15:28
в мире
украина
киев
киевская область
ринат ахметов
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104105/31/1041053172_0:40:5184:2956_1920x0_80_0_0_0feeca63dc6d687511f9eb8d084e832a.jpg
КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. В Киеве и Киевской области пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях с 28 по 31 декабря, сообщается на сайте группы компаний ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области: в частности, без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13:00 до 19:00 (с 14:00 до 20:00 мск).Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота, который якобы планировался на 1 декабря.Украина к отопительному периоду закачала 18,7 миллиарда кубометров газа в свои подземные хранилища, а это почти в два раза меньше прошлогодних показателей. Одновременно на это наложилось отставание по запасам угля для ТЭС. К началу сезона на станциях было 400-500 тысяч тонн угля при необходимых для стабильной работы 750 тысячах. Запасы топлива еженедельно уменьшались на 5-20%. Только к декабрю правительству удалось стабилизировать ситуацию с поставками угля, его поставляют из Казахстана, ЮАР, Польши и США по морю кораблями.Власти заверили украинцев, что и газа, и угля хватит для безопасного прохождения отопительного сезона. Однако страна вошла в него с энергетическим кризисом: тепло на объектах социальной инфраструктуры в отдельных городах подавалось с опозданием, сохраняется угроза веерных отключений электричества, тарифы и коммунальные услуги растут. В этой ситуации Киев был вынужден начать импорт энергии из Белоруссии.
https://ria.ru/20211115/kiev-1759091739.html
https://ria.ru/20211111/energopomosch-1758641645.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104105/31/1041053172_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_51a58b65fcb501728009df6278b532c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевская область, ринат ахметов, дтэк
13:59 28.12.2021 (обновлено: 15:28 28.12.2021)
 
Киев и Киевская область в канун Нового года останутся без света

Группа ДТЭК объявила о плановых отключениях света в Киеве и области с 28 по 31 декабря

© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. В Киеве и Киевской области пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях с 28 по 31 декабря, сообщается на сайте группы компаний ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области: в частности, без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13:00 до 19:00 (с 14:00 до 20:00 мск).
Склад угля - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 12:23
Глава ЛНР: Киев хотел по-тихому договориться о поставках электроэнергии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота, который якобы планировался на 1 декабря.
Украина к отопительному периоду закачала 18,7 миллиарда кубометров газа в свои подземные хранилища, а это почти в два раза меньше прошлогодних показателей. Одновременно на это наложилось отставание по запасам угля для ТЭС. К началу сезона на станциях было 400-500 тысяч тонн угля при необходимых для стабильной работы 750 тысячах. Запасы топлива еженедельно уменьшались на 5-20%. Только к декабрю правительству удалось стабилизировать ситуацию с поставками угля, его поставляют из Казахстана, ЮАР, Польши и США по морю кораблями.
Власти заверили украинцев, что и газа, и угля хватит для безопасного прохождения отопительного сезона. Однако страна вошла в него с энергетическим кризисом: тепло на объектах социальной инфраструктуры в отдельных городах подавалось с опозданием, сохраняется угроза веерных отключений электричества, тарифы и коммунальные услуги растут. В этой ситуации Киев был вынужден начать импорт энергии из Белоруссии.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 19:27
Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии
 
В миреУкраинаКиевКиевская областьРинат АхметовДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
23:02Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозойЗеленский ввел санкции против трех медиакомпаний