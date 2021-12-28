https://ria.ru/20211228/dollary-1765752409.html
В МИД рассказали о работе по снижению доли доллара в международных расчетах
В МИД рассказали о работе по снижению доли доллара в международных расчетах - РИА Новости, 28.12.2021
В МИД рассказали о работе по снижению доли доллара в международных расчетах
Россия работает с партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:35
2021-12-28T03:35
2021-12-28T05:08
экономика
в мире
доллар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия работает с партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Он подчеркнул, что сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами — это ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока, а также МИД России.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но из-за санкций Россия вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику.Экзотические мерыБиричевский также добавил, что сомневается в возможности Штатов ограничить конвертацию рубля как национальной валюты и снова сделать его "деревянным"."Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики", — подчеркнул дипломат.Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждаются жесткие санкции из-за того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Среди таких мер — отключение России от SWIFT. Кроме того, по информации агентства Блумбегр, США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность страны конвертировать рубль в другие иностранные валюты.Россия в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз подчеркивала, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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экономика, в мире, доллар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, дмитрий биричевский
03:35 28.12.2021 (обновлено: 05:08 28.12.2021)
В МИД рассказали о работе по снижению доли доллара в международных расчетах
Глава департамента МИД Биричевский: Россия работает над снижением доли доллара в расчетах
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия
работает с партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский
.
"Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами — это ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока, а также МИД России
.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но из-за санкций Россия вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон
не изменит свою политику.
Экзотические меры
Биричевский также добавил, что сомневается в возможности Штатов ограничить конвертацию рубля как национальной валюты и снова сделать его "деревянным".
"Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики", — подчеркнул дипломат.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждаются жесткие санкции из-за того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Среди таких мер — отключение России от SWIFT. Кроме того, по информации агентства Блумбегр, США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность страны конвертировать рубль в другие иностранные валюты.
Россия в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз подчеркивала, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.