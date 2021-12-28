https://ria.ru/20211228/delo-1765920802.html

Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности

Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности - РИА Новости, 28.12.2021

Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности

Следователи завели дело на жителя Пермского края, который из-за ревности насмерть избил знакомую и вынес её тело к мусорным бакам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T23:52

2021-12-28T23:52

2021-12-28T23:52

происшествия

убийство

пермский край

чайковский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Следователи завели дело на жителя Пермского края, который из-за ревности насмерть избил знакомую и вынес её тело к мусорным бакам, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По данным ведомства, в один из дней декабря 35-летний житель города Чайковский Пермского края в состоянии опьянения стал из-за ревности избивать подругу. Всё произошло в квартире мужчины. Он многократно бил женщину руками по голове. От полученных травм она скончалась. Как считают следователи, мужчина решил скрыть преступление, для этого ночью вынес тело подруги к мусорным бакам у своего дома. СК было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)."По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.

https://ria.ru/20211228/krasnodar-1765822228.html

пермский край

чайковский

россия

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происшествия, убийство, пермский край, чайковский, следственный комитет россии (ск рф), россия