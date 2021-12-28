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Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности - РИА Новости, 28.12.2021
Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
Следователи завели дело на жителя Пермского края, который из-за ревности насмерть избил знакомую и вынес её тело к мусорным бакам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:52
2021-12-28T23:52
2021-12-28T23:52
происшествия
убийство
пермский край
чайковский
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Следователи завели дело на жителя Пермского края, который из-за ревности насмерть избил знакомую и вынес её тело к мусорным бакам, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По данным ведомства, в один из дней декабря 35-летний житель города Чайковский Пермского края в состоянии опьянения стал из-за ревности избивать подругу. Всё произошло в квартире мужчины. Он многократно бил женщину руками по голове. От полученных травм она скончалась. Как считают следователи, мужчина решил скрыть преступление, для этого ночью вынес тело подруги к мусорным бакам у своего дома. СК было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)."По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, убийство, пермский край, чайковский, следственный комитет россии (ск рф), россия
Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
Следователи завели дело на пермяка, который избил насмерть знакомую на почве ревности