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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211228/defitsit-1765745470.html
Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех - РИА Новости, 28.12.2021
Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
Мир движется к эпохе дефицита нефти. Такое мнение высказал глава нефтяной компании Halliburton Джефф Миллер. Доцент программы "Международная экономическая... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T02:15
2021-12-28T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рудн
halliburton
цены на нефть
россия
хаджимурад белхароев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мир движется к эпохе дефицита нефти. Такое мнение высказал глава нефтяной компании Halliburton Джефф Миллер. Доцент программы "Международная экономическая безопасность" РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству “Прайм” о возможных причинах сложившейся ситуации.Ограничения на передвижение населения и товаров из-за пандемии сохраняются второй год. Они подорвали рост мировой экономики, особенно отразившись на рынке сырья. Снизился спрос на нефтепродукты, поэтому отрасль оказалась в стагнации, считает специалист."Вот уже два года в мире то и дело возникают всевозможные ограничения на передвижение товаров и населения, связанные с борьбой с распространением COVID-19, которые оказали негативное воздействие на всю мировую экономику, в том числе и особенно – на углеводородный рынок", — сказал Белхароев.При этом ресурс имеющихся скважин снижается, а проекты по геологической разведке заморожены на неопределенный срок. По данным эксперта, инвестиции в нефтегазовый сектор России с 2020 года сократились более чем на 30 процентов.
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экономика, рудн, halliburton, цены на нефть, россия, хаджимурад белхароев
02:15 28.12.2021
 
Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех

Эксперт Белхароев: риск дефицита нефти стал следствием пониженного спроса из-за пандемии

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мир движется к эпохе дефицита нефти. Такое мнение высказал глава нефтяной компании Halliburton Джефф Миллер. Доцент программы "Международная экономическая безопасность" РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству “Прайм” о возможных причинах сложившейся ситуации.
Ограничения на передвижение населения и товаров из-за пандемии сохраняются второй год. Они подорвали рост мировой экономики, особенно отразившись на рынке сырья. Снизился спрос на нефтепродукты, поэтому отрасль оказалась в стагнации, считает специалист.
"Вот уже два года в мире то и дело возникают всевозможные ограничения на передвижение товаров и населения, связанные с борьбой с распространением COVID-19, которые оказали негативное воздействие на всю мировую экономику, в том числе и особенно – на углеводородный рынок", — сказал Белхароев.
При этом ресурс имеющихся скважин снижается, а проекты по геологической разведке заморожены на неопределенный срок. По данным эксперта, инвестиции в нефтегазовый сектор России с 2020 года сократились более чем на 30 процентов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРУДНHalliburtonЦены на нефтьРоссияХаджимурад Белхароев
 
 
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