https://ria.ru/20211228/defitsit-1765745470.html

Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех

Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех - РИА Новости, 28.12.2021

Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех

Мир движется к эпохе дефицита нефти. Такое мнение высказал глава нефтяной компании Halliburton Джефф Миллер. Доцент программы "Международная экономическая... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T02:15

2021-12-28T02:15

2021-12-28T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рудн

halliburton

цены на нефть

россия

хаджимурад белхароев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365298_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_64a12092dc26bd63086038b1507f911b.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мир движется к эпохе дефицита нефти. Такое мнение высказал глава нефтяной компании Halliburton Джефф Миллер. Доцент программы "Международная экономическая безопасность" РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству “Прайм” о возможных причинах сложившейся ситуации.Ограничения на передвижение населения и товаров из-за пандемии сохраняются второй год. Они подорвали рост мировой экономики, особенно отразившись на рынке сырья. Снизился спрос на нефтепродукты, поэтому отрасль оказалась в стагнации, считает специалист."Вот уже два года в мире то и дело возникают всевозможные ограничения на передвижение товаров и населения, связанные с борьбой с распространением COVID-19, которые оказали негативное воздействие на всю мировую экономику, в том числе и особенно – на углеводородный рынок", — сказал Белхароев.При этом ресурс имеющихся скважин снижается, а проекты по геологической разведке заморожены на неопределенный срок. По данным эксперта, инвестиции в нефтегазовый сектор России с 2020 года сократились более чем на 30 процентов.

https://ria.ru/20211130/neft-1761343142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рудн, halliburton, цены на нефть, россия, хаджимурад белхароев