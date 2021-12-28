В будущем на продуктах будут указывать углеродный след, заявил Эдельгериев
Советник президента Эдельгериев: в будущем на продуктах будут указывать их углеродный след
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Объем выбросов СО2, который сопровождает производство того или иного продукта, могут начать указывать на товарах в будущем, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.
"Могу предположить, что сейчас вводить подобное имеет смысл разве что в каких-то отдельных сетях магазинов или ресторанов, которые посещают люди, которые могут себе позволить заплатить дополнительную сумму в обмен на такую информацию. Я сам лично знаю немало людей, которые озабочены такими вещами - им бы это пригодилось. В конечном итоге же, я думаю, что введение такой системы – вопрос времени; другое дело, насколько скоро это произойдет и насколько широко будет распространено", - сказал Эдельгериев.
По его мнению, с течением времени сегмент потребителей, внимательно относящихся к углеродному следу своих покупок, будет расти.