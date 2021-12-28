https://ria.ru/20211228/chuma-1765830030.html

Все природные очаги чумы находятся под контролем, заявила Попова

Все природные очаги чумы находятся под контролем, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021

Все природные очаги чумы находятся под контролем, заявила Попова

Все природные очаги чумы на территории СНГ находятся под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:23

2021-12-28T14:23

2021-12-28T14:39

здоровье - общество

анна попова

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Все природные очаги чумы на территории СНГ находятся под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На территории стран СНГ 45 природных очагов чумы. Благодаря совместной программе, которая финансируется РФ и созданной по вашему, Владимир Владимирович (Путин), поручению, удалось в последние 4 года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам: Монголия – 8 случаев, в Китае – 10, в США – 9 случаев, из них почти половина летальных", - сказала Попова на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.Она отметила, что в мире "чума представляет большую проблему"."Но все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем. И за период с 2017 года в СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы", - уточнила глава Роспотребнадзора.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/chuma-1756041296.html

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здоровье - общество, анна попова, россия