https://ria.ru/20211228/chechnya-1765891794.html

Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"

Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни" - РИА Новости, 28.12.2021

Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова – министру культуры Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Заслуженный работник культуры ЧР", сообщил министр Чечни РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:26

2021-12-28T18:26

2021-12-28T18:26

общество

чеченская республика (чечня)

айшат кадырова

ахмед дудаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753710592_0:101:2839:1698_1920x0_80_0_0_1ffa523f7758206c1521f141008a2cff.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 дек – РИА Новости. Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова – министру культуры Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Заслуженный работник культуры ЧР", сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."От всей души поздравляю министра культуры ЧР Айшат Рамзановну Кадырову с присвоением ей звания "Заслуженный работник культуры ЧР"! Благодаря ее внимательному отношению к традициям нашего народа, стремлению воспитать подрастающее поколение в духе наших славных обычаев, ей удалось внести множество революционных и позитивных изменений в вверенную ей сферу", - написал Дудаев в социальной сети в Instagram.На прошлой неделе Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев вручил Кадыровой медаль "За защиту прав человека" за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.

https://ria.ru/20211210/medal-1763187398.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, чеченская республика (чечня), айшат кадырова, ахмед дудаев