https://ria.ru/20211228/chechnya-1765891794.html
Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"
Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни" - РИА Новости, 28.12.2021
Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"
Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова – министру культуры Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Заслуженный работник культуры ЧР", сообщил министр Чечни РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:26
2021-12-28T18:26
2021-12-28T18:26
общество
чеченская республика (чечня)
айшат кадырова
ахмед дудаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753710592_0:101:2839:1698_1920x0_80_0_0_1ffa523f7758206c1521f141008a2cff.jpg
ГРОЗНЫЙ, 28 дек – РИА Новости. Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова – министру культуры Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Заслуженный работник культуры ЧР", сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."От всей души поздравляю министра культуры ЧР Айшат Рамзановну Кадырову с присвоением ей звания "Заслуженный работник культуры ЧР"! Благодаря ее внимательному отношению к традициям нашего народа, стремлению воспитать подрастающее поколение в духе наших славных обычаев, ей удалось внести множество революционных и позитивных изменений в вверенную ей сферу", - написал Дудаев в социальной сети в Instagram.На прошлой неделе Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев вручил Кадыровой медаль "За защиту прав человека" за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.
https://ria.ru/20211210/medal-1763187398.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753710592_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_195e2c5427fe8fa5c6a7e7a7f1632792.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чеченская республика (чечня), айшат кадырова, ахмед дудаев
Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"
Старшей дочери Кадырова Айшат присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"