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В Раде предложили добровольно ставить женщин на воинский учет
В Раде предложили добровольно ставить женщин на воинский учет - РИА Новости, 28.12.2021
В Раде предложили добровольно ставить женщин на воинский учет
Группа народных депутатов Украины предлагает Верховной раде внести изменения в закон и сделать добровольной постановку женщин на воинский учет, сообщил во... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:13
2021-12-28T20:13
в мире
украина
министерство обороны украины
верховная рада украины
максим бужанский
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КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Группа народных депутатов Украины предлагает Верховной раде внести изменения в закон и сделать добровольной постановку женщин на воинский учет, сообщил во вторник депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский."Внёс в парламент законопроект о том, что на воинский учёт женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от "Слуги Народа" и других фракций", - написал Бужанский в Telegram.Ранее вступил в силу приказ минобороны Украины, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин. Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич заявил, что минобороны сократит список профессий, представительницы которых обязаны встать на воинский учет. На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ минобороны.
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в мире, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, максим бужанский
20:13 28.12.2021
 
В Раде предложили добровольно ставить женщин на воинский учет

Депутат Рады Бужанский предложил добровольно ставить женщин на воинский учет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Группа народных депутатов Украины предлагает Верховной раде внести изменения в закон и сделать добровольной постановку женщин на воинский учет, сообщил во вторник депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
"Внёс в парламент законопроект о том, что на воинский учёт женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от "Слуги Народа" и других фракций", - написал Бужанский в Telegram.
Ранее вступил в силу приказ минобороны Украины, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин. Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич заявил, что минобороны сократит список профессий, представительницы которых обязаны встать на воинский учет. На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ минобороны.
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В миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныМаксим Бужанский
 
 
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