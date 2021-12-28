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Для восстановления "Бурана" придется построить специальный ангар
Для восстановления "Бурана" придется построить специальный ангар - РИА Новости, 28.12.2021
Для восстановления "Бурана" придется построить специальный ангар
Восстановление "Бурана" планируется начать в 2022 году, но это потребует постройки специального ангара, сделать это в ЛИИ им. Громова (г. Жуковский) невозможно, РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:45
2021-12-28T22:45
московская область (подмосковье)
космос - риа наука
архангельское
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Восстановление "Бурана" планируется начать в 2022 году, но это потребует постройки специального ангара, сделать это в ЛИИ им. Громова (г. Жуковский) невозможно, заявил в своем письме директор Музея техники Вадим Задорожный, который приобрел аппарат. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Как сообщалось ранее, представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты обратились с просьбой к Задорожному оставить купленный им "Буран" в Жуковском и предложили создать на его базе филиал Музея техники. Согласно их данным, "Буран" был приобретен Задорожным осенью этого года."В планах музея техники стоит полная реставрация "Бурана", на нее потребуется достаточное количество времени, серьезное научное исследование и проведение восстановительно-реставрационных работ", - отмечает Задорожный в своем письме, адресованном представителям Клуба героев, Совета депутатов и общественности г. Жуковский.По его словам, в настоящее время Музей техники ищет отсутствующие элементы и комплектующие, чтобы в следующем году приступить к работам по реставрации космического корабля."Для их проведения необходимо построить специальный ангар, ввиду этого проводить эти работы на территории АО "ЛИИ имени М.М.Громова" в Жуковском на сегодняшний день невозможно", - указывает Задорожный.Владелец аппарата отмечает, что после реставрации "будет принято решение о дальнейшем размещении "Бурана", с учетом мнения историков и специалистов авиации, сотрудников и ветеранов АО "ЛИИ имени М.М.Громова".По словам Задорожного, музей будет благодарен, если ученые, инженеры, конструкторы, техники, летчики-испытатели ЛИИ им. Громова, являющиеся носителями знаний о "Буране", окажут помощь в научно-исследовательской работе. В своем письме директор музея подчеркивает, что только благодаря усилиям и неравнодушию добровольцев и сотрудников ЛИИ удалось законсервировать "Буран" в 2012 и сохранить аппарат.В то же время он добавил, что сегодня, по данным самого ЛИИ, внешний вид "Бурана" находится в неудовлетворительном состоянии - его крылья потеряли несгораемую обшивку, частично повреждены основные детали, отсутствует шасси и многие другие важные элементы.Музей техники Вадима Задорожного располагается в поселке Архангельское Московской области.
https://ria.ru/20210906/buran-1748895959.html
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московская область (подмосковье)
архангельское
россия
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московская область (подмосковье), космос - риа наука, архангельское, россия
22:45 28.12.2021
 
Для восстановления "Бурана" придется построить специальный ангар

Директор Музея Задорожный: для восстановления "Бурана" нужно построить специальный ангар

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМодель космического корабля "Буран" на территории космодрома Байконур
Модель космического корабля Буран на территории космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Восстановление "Бурана" планируется начать в 2022 году, но это потребует постройки специального ангара, сделать это в ЛИИ им. Громова (г. Жуковский) невозможно, заявил в своем письме директор Музея техники Вадим Задорожный, который приобрел аппарат. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщалось ранее, представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты обратились с просьбой к Задорожному оставить купленный им "Буран" в Жуковском и предложили создать на его базе филиал Музея техники. Согласно их данным, "Буран" был приобретен Задорожным осенью этого года.
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"В планах музея техники стоит полная реставрация "Бурана", на нее потребуется достаточное количество времени, серьезное научное исследование и проведение восстановительно-реставрационных работ", - отмечает Задорожный в своем письме, адресованном представителям Клуба героев, Совета депутатов и общественности г. Жуковский.
По его словам, в настоящее время Музей техники ищет отсутствующие элементы и комплектующие, чтобы в следующем году приступить к работам по реставрации космического корабля.
"Для их проведения необходимо построить специальный ангар, ввиду этого проводить эти работы на территории АО "ЛИИ имени М.М.Громова" в Жуковском на сегодняшний день невозможно", - указывает Задорожный.
Владелец аппарата отмечает, что после реставрации "будет принято решение о дальнейшем размещении "Бурана", с учетом мнения историков и специалистов авиации, сотрудников и ветеранов АО "ЛИИ имени М.М.Громова".
По словам Задорожного, музей будет благодарен, если ученые, инженеры, конструкторы, техники, летчики-испытатели ЛИИ им. Громова, являющиеся носителями знаний о "Буране", окажут помощь в научно-исследовательской работе. В своем письме директор музея подчеркивает, что только благодаря усилиям и неравнодушию добровольцев и сотрудников ЛИИ удалось законсервировать "Буран" в 2012 и сохранить аппарат.
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Музей техники Вадима Задорожного располагается в поселке Архангельское Московской области.
 
Московская область (Подмосковье)Космос - РИА НаукаАрхангельскоеРоссия
 
 
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