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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211228/bulgakov-1765786733.html
В доме, где жил Михаил Булгаков, открылся музей
В доме, где жил Михаил Булгаков, открылся музей - РИА Новости, 28.12.2021
В доме, где жил Михаил Булгаков, открылся музей
В бывшей московской квартире Михаила Булгагова, расположенной в доме 35а на Большой Пироговской, открылся музей и сразу две выставки — постоянная и временная,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:42
2021-12-28T20:42
культура
михаил булгаков
музеи
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В бывшей московской квартире Михаила Булгагова, расположенной в доме 35а на Большой Пироговской, открылся музей и сразу две выставки — постоянная и временная, посвященная второй жене писателя Любови Белозерской, сообщает портал mos.ru. В постоянной экспозиции рассказывают о творчестве и биографии писателя. Выставочное пространство разбили на три отдела: коридор, кабинет и комнату. В экспозиции можно услышать архивные записи о Булгакове и его жизни в этой квартире. В кабинете разместили подлинные вещи, принадлежавщие автору "Мастера и Маргариты", "Белой гвардии", "Бега" и других произведений. Там же установили столы и приборы для чтения булгаковских текстов. А комната, где ранее находились спальня и столовая, посвящена письму, которое Булгаков написал правительству СССР 28 марта 1930 года. Выставку "Любовь Белозерская" разбили на 12 фрагментов — от "Бега" до "Знакомства". Экспозиция представляет собой рассказ второй супруги писателя о времени и людях, с которыми она была знакома. Ведут его с помощью редких фотографий, документов, предметов и изданий. Булгаков и Белозерская переехали в квартиру на Большой Пироговской летом 1927 года. И хотя в 1932 году они расстались, Любовь Евгеньевна проживала здесь до самой своей смерти в 1987 году.Эту выставку можно посетить до 28 февраля 2022 года.
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михаил булгаков, музеи, выставки, новости культуры
20:42 28.12.2021
 
В доме, где жил Михаил Булгаков, открылся музей

В доме на Большой Пироговской, где жил Михаил Булгаков, открылся музей

© РИА Новости / Валерий МельниковВывеска на здании Музея М.А. Булгакова на Большой Пироговской улице в Москве
Вывеска на здании Музея М.А. Булгакова на Большой Пироговской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В бывшей московской квартире Михаила Булгагова, расположенной в доме 35а на Большой Пироговской, открылся музей и сразу две выставки — постоянная и временная, посвященная второй жене писателя Любови Белозерской, сообщает портал mos.ru.
В постоянной экспозиции рассказывают о творчестве и биографии писателя. Выставочное пространство разбили на три отдела: коридор, кабинет и комнату.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Портрет писателя Михаила Булгакова в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

Портрет писателя Михаила Булгакова в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве
1 из 2

Портрет писателя Михаила Булгакова в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Фрагмент новой постоянной экспозиции

Фрагмент новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве
2 из 2

Фрагмент новой постоянной экспозиции

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 2

Портрет писателя Михаила Булгакова в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 2

Фрагмент новой постоянной экспозиции

© РИА Новости / Валерий Мельников
В экспозиции можно услышать архивные записи о Булгакове и его жизни в этой квартире. В кабинете разместили подлинные вещи, принадлежавщие автору "Мастера и Маргариты", "Белой гвардии", "Бега" и других произведений. Там же установили столы и приборы для чтения булгаковских текстов. А комната, где ранее находились спальня и столовая, посвящена письму, которое Булгаков написал правительству СССР 28 марта 1930 года.
Выставку "Любовь Белозерская" разбили на 12 фрагментов — от "Бега" до "Знакомства". Экспозиция представляет собой рассказ второй супруги писателя о времени и людях, с которыми она была знакома. Ведут его с помощью редких фотографий, документов, предметов и изданий.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Посетительница на открытии новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

Посетительница на открытии новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве
1 из 2

Посетительница на открытии новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Телефонная книга Любови Белозерской (второй жены писателя М. А. Булгакова) в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

Телефонная книга Любови Белозерской в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве
2 из 2

Телефонная книга Любови Белозерской (второй жены писателя М. А. Булгакова) в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 2

Посетительница на открытии новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 2

Телефонная книга Любови Белозерской (второй жены писателя М. А. Булгакова) в новой постоянной экспозиции Музея М.А. Булгакова в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Булгаков и Белозерская переехали в квартиру на Большой Пироговской летом 1927 года. И хотя в 1932 году они расстались, Любовь Евгеньевна проживала здесь до самой своей смерти в 1987 году.
Эту выставку можно посетить до 28 февраля 2022 года.
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