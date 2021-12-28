https://ria.ru/20211228/bulgakov-1765786733.html

В доме, где жил Михаил Булгаков, открылся музей

В доме, где жил Михаил Булгаков, открылся музей - РИА Новости, 28.12.2021

В доме, где жил Михаил Булгаков, открылся музей

В бывшей московской квартире Михаила Булгагова, расположенной в доме 35а на Большой Пироговской, открылся музей и сразу две выставки — постоянная и временная,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T20:42

2021-12-28T20:42

2021-12-28T20:42

культура

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В бывшей московской квартире Михаила Булгагова, расположенной в доме 35а на Большой Пироговской, открылся музей и сразу две выставки — постоянная и временная, посвященная второй жене писателя Любови Белозерской, сообщает портал mos.ru. В постоянной экспозиции рассказывают о творчестве и биографии писателя. Выставочное пространство разбили на три отдела: коридор, кабинет и комнату. В экспозиции можно услышать архивные записи о Булгакове и его жизни в этой квартире. В кабинете разместили подлинные вещи, принадлежавщие автору "Мастера и Маргариты", "Белой гвардии", "Бега" и других произведений. Там же установили столы и приборы для чтения булгаковских текстов. А комната, где ранее находились спальня и столовая, посвящена письму, которое Булгаков написал правительству СССР 28 марта 1930 года. Выставку "Любовь Белозерская" разбили на 12 фрагментов — от "Бега" до "Знакомства". Экспозиция представляет собой рассказ второй супруги писателя о времени и людях, с которыми она была знакома. Ведут его с помощью редких фотографий, документов, предметов и изданий. Булгаков и Белозерская переехали в квартиру на Большой Пироговской летом 1927 года. И хотя в 1932 году они расстались, Любовь Евгеньевна проживала здесь до самой своей смерти в 1987 году.Эту выставку можно посетить до 28 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html

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михаил булгаков, музеи, выставки, новости культуры