https://ria.ru/20211228/britaniya-1765714100.html

Осложнения после ковида. Сможет ли Джонсон удержаться в кресле

Осложнения после ковида. Сможет ли Джонсон удержаться в кресле - РИА Новости, 28.12.2021

Осложнения после ковида. Сможет ли Джонсон удержаться в кресле

Борис Джонсон входил в 2021-й как триумфатор Brexit. Он обещал британцам вакцины от ковида и экономическое процветание. А в новый год вступает ослабевшим... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:00

2021-12-28T08:00

2021-12-28T08:13

маргарет тэтчер

лондон

рональд рейган

санкт-петербургский государственный университет

северная ирландия

эндрю парсонс

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Борис Джонсон входил в 2021-й как триумфатор Brexit. Он обещал британцам вакцины от ковида и экономическое процветание. А в новый год вступает ослабевшим лидером, раздражающим многих даже в собственной партии. Конца пандемии не видно, инфляция и падение уровня жизни сказались на общественных настроениях. Даже если премьер справится, ему предстоит работать в совершенно другом экономическом климате.Вино без масокПо Британии гуляет "омикрон", больничные палаты заполняются все больше. И порой складывается впечатление, что правительство не обращает внимание на пандемию.В декабре почти сто парламентариев-тори проголосовали против обязательных масок и проверки ковид-сертификатов. Консерваторы апеллируют к британской традиции свободомыслия. "Мы не общество бюрократов, мы не нацистская Германия", — провозгласил депутат от тори Маркус Фиш.К тому же разгорелся скандал вокруг недавно опубликованных кадров с вечеринки в резиденции премьера во время локдауна 2020-го. Джонсон сидит в саду на Даунинг-стрит в окружении 16 гостей, один из которых — бывший премьер Дэвид Кэмерон. Компания закусывает вино сыром — и никто не соблюдает социальную дистанцию."Просто люди на работе, говорящие о работе", — так объяснил Джонсон фотографию пира во время чумы. Подчеркнул: речь идет не о публичном мероприятии, поэтому и не было антиковидных ограничений.Впрочем, и на публике премьер часто появлялся без маски. Сам переболел ковидом — но это не спасло его от ироничных памфлетов в прессе. Тем более что Джонсон никогда не отличался скромностью — чего стоит только его ремонт в квартире, привлекший большое внимание общественности."Презрение к коллективному благосостоянию — наследие культурной революции, начатой Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер в 1980-е. Рейган утверждал, что самая страшная фраза из уст политика: "Я из правительства, и я пришел вам помочь". А Тэтчер отрицала общественное мнение", — рассуждает колумнист Bloomberg Панкадж Мишра.Джонсон пытается исправиться, говорит об антиковидных мерах. Но лишь после Рождества, в наступающем году. Который может стать для политика решающим. Наблюдатели уверены: Джонсон взял праздничную паузу, чтобы распланировать стратегию-2022.Благая весть для ПеппыПремьеру есть над чем задуматься. "Совсем с катушек съехал", — пишут о нем в соцсетях.В ноябре он выступил с хаотичной и бессвязной речью перед представителями крупного бизнеса. Потеряв нужную страницу в распечатанном тексте, импровизировал."Поднимите руки, если вы были в "Мире свинки Пеппы". Я люблю это, это мое место. Здесь очень безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта", — флегматично перечислял Джонсон впечатления от тематического парка. Потом продолжил разговор об экономике: изобразил звук работающего двигателя и сравнил себя с Моисеем, несущим благую весть о новой экологической программе.Участники мероприятия, среди которых были топ-менеджеры крупных корпораций, назвали речь абсолютно провальной. А бывший премьер Дэвид Кэмерон сказал изданию The Telegraph, что нынешнему руководителю Даунинг-стрит "сходит с рук то, что простым смертным возбраняется". Правда, он имел в виду другие примеры одиозного поведения.Кэмерону, например, не понравилось, что правительство наняло трех известных коммерческих фотографов для освещения официальных визитов. Ведь такие съемки — дело прессы, зачем тратить деньги из бюджета. Бывший премьер умолчал, что и сам нанимал того же Эндрю Парсонса, который впоследствии сделал известные снимки Джонсона с его собакой Дилин в саду Даунинг-стрит.Припомнил Кэмерон и то, как в 2019-м нынешний глава правительства спрятался от репортеров в промышленный рефрижератор. Но опять же не рассказал историю полностью. Тогда Джонсон прибыл в Йоркшир тайно, чтобы лично принести продукты пожилой семейной паре, и лишь в этот момент разрешил приступить к съемке.Колокол по лидеруСветские скандалы — только часть проблем. В конце концов, многие яркие политики порой чудят. Гораздо более тревожный звоночек — поражение тори на дополнительных выборах в округе Северный Шропшир, который всегда был их оплотом. После голосования 17 декабря консервативная партия потеряла контроль над местным парламентом. Это произошло впервые почти за двести лет. Либеральные демократы выиграли с перевесом в шесть тысяч голосов.Журналисты рассуждают об усталости избирателей от внутренней политики Джонсона. Либералы торжествуют. "Сегодня жители Северного Шропшира выступили от имени британского народа. Они громко и ясно сказали: "Борис Джонсон, вечеринка окончена". Страна взывает к лидерству. Мистер Джонсон, вы больше не лидер", — подвела итоги выборов кандидат от либеральных демократов Хелен Морган.Но речь всего об одном из 650 мест в британском парламенте. Голосовали вне регулярного избирательного цикла, потому что действующий парламентарий-тори подал в отставку. Выяснилось, что он был лоббистом частного бизнеса, а это членам палаты не разрешается.Джонсон не стал отмалчиваться. Сказал, что понимает разочарование избирателей: "Конечно, я беру на себя личную ответственность".Следующие общенациональные выборы — в 2024-м. Но 62 процента британцев думают, что Джонсон вряд ли сохранит кресло даже до конца 2022-го. Так показал декабрьский опрос бюро Ipsos MORI. Следом статистику собрала газета Sunday Times, поговорив с 25 тысячами респондентов. Счет снова не в пользу Джонсона: при проведении досрочных выборов лейбористы получат 40 процентов голосов, а тори — 32.Впрочем, судя по графикам Ipsos Mori, рейтинги почти всех предыдущих премьеров, начиная с Маргарет Тэтчер, падали еще ниже — и не всегда приводили к отставке.Критически плохо для правительстваБританские политологи считают, что будущее премьерства Джонсона зависит от правильного выполнения трех задач: контроля над пандемией, повышения уровня жизни и ускорения экономического роста.Пока картина обратная: рынок падает, цены растут. Социолог Джеймс Фрейн, основатель агентства Public First, считает, что увеличение взносов на национальное страхование (NICS) и повышение цен на энергоносители могут сильно ударить по избирателям из рабочего класса. "Когда в повестке доминирует вопрос уровня жизни — это критически плохо для правительства", — подчеркивает исследователь.Действительно, жизнь в стране очень дорогая. Такая социальная политика началась еще до Джонсона, однако вопросы решать придется именно ему. Или другому человеку, способному это сделать."Цены на съемное жилье очень высокие. А ипотечная политика крайне невыгодная для людей из заграницы. То есть купить жилье — сверхдорого. Очень мало банков одобряют ипотеку. Надо обладать нереальным доходом, чтобы позволить себе такое", — рассказывает Алина (просит не указывать полное имя), переехавшая с мужем из Москвы в Бат два года назад."Да, медицина, например, бесплатная, — продолжает она. — Но люди не получают своевременную помощь. Врач может сказать: мне надо посоветоваться с фармацевтом. Фармацевта ждем неделю. Он наконец отвечает. Затем еще неделю ждем терапевта. В итоге он говорит: я не совсем уверен, мне нужно посоветоваться с третьим коллегой. И так далее".У Алины были трудности с поисками педиатра: ребенку долго не назначали нужную гипоаллергенную смесь. "Человек может болеть, а должной помощи нет. Это началось при Джонсоне, здесь активно продвигают телемедицину и чаты с врачами. Весьма странное решение проблемы", — отмечает она.Тори против ториВо внешней политике — тоже без особых успехов. Джонсон осознает, что его обещание "вернуть контроль над границами Великобритании" поднимут на смех, если сотни мигрантов продолжат незаконно пересекать Ла-Манш со стороны Франции.Еще один неотложный документ на рабочем столе Даунинг-стрит — переговоры после Brexit по Северной Ирландии, которые стали камнем преткновения в торговле Великобритании с ЕС. Джонсон считает, что вопрос нужно решить к концу февраля, до выборов в Ассамблею Республики. Если большинство голосов в ней получит партия Шинн Фейн, это охладит отношения Белфаста с Лондоном.Впрочем, потеряв в Европе, тори могут наверстать в Азии. Еще в 2020-м Джонсон выступил в Гринвиче с патетической речью, в которой сравнил королевство после Brexit с "Суперменом, покоряющим мир". Затем под лозунгом "Глобальная Британия" правительство заключило серию сделок о свободной торговле со странами Австралазии.Харизмы Джонсону не занимать. Но у него довольно сильные конкуренты. Основным претендентом называют министра иностранных дел Лиз Трасс: она заведует переговорами после Brexit и склонна вести дела, судя по предыдущему политическому багажу, достаточно жестко. Второй кандидат — канцлер Госказначейства Риши Сунак. Оба свои шансы вполне осознают."Однако Джонсон — опытный политик. Он приобрел значимый авторитет и в партии, и в обществе, когда провел операцию Brexit. Но кто бы сейчас ни был у власти, всякое решение, связанное с ковидными ограничениями, вызовет негативную реакцию, — говорит профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. — Часть консерваторов сочтет это нарушением прав человека. А часть лейбористов — раскритикует, упирая на недостаточность мер борьбы".По ее мнению, британский премьер сейчас — удобный объект для критики. При этом смельчаков, готовых взять на себя полномочия и всю ответственность, мало. Нет пространства для маневра. Поэтому, заключает Еремина, Джонсон будет держаться.

https://ria.ru/20200104/1562522039.html

https://ria.ru/20191031/1560409087.html

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маргарет тэтчер, лондон, рональд рейган, санкт-петербургский государственный университет, северная ирландия, эндрю парсонс