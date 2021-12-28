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Умер один из братьев-близнецов Богданофф
Умер один из братьев-близнецов Богданофф - РИА Новости, 28.12.2021
Умер один из братьев-близнецов Богданофф
Французский шоумен Гришка Богданофф, известный во Франции наряду с его братом-близнецом Игорем, скончался в возрасте 72 лет во Франции, сообщает телеканал... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:39
2021-12-28T20:36
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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Французский шоумен Гришка Богданофф, известный во Франции наряду с его братом-близнецом Игорем, скончался в возрасте 72 лет во Франции, сообщает телеканал BFMTV."Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданофф скончался 28 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике агента шоумена, которое цитирует телеканал.Как пишет газета Monde, Гришка Богданов умер от коронавируса. "По нашей информации, Гришка Богданов был госпитализирован 15 декабря в реанимацию госпиталя имени Жоржа Помпиду (в Париже - ред.) после заражения COVID-19. В тот же день по тем же причинам был госпитализирован в это же отделение его брат Игорь. По словам источника, близкого к двум братьям, они не были вакцинированы", - отмечает издание.Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ.Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев - Игорь и Григорий.В 1979 году Богданофф выпустили первую научно-фантастическую программу "Время X" (Temps X). Также также вели программы "Четвертое измерение" ( Quatrième Dimension), "Заключенный" (Prisonnier), "Захватчики" (Envahisseurs) и другие.
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в мире, франция, россия, париж
18:39 28.12.2021 (обновлено: 20:36 28.12.2021)
 
Умер один из братьев-близнецов Богданофф

Один из братьев-близнецов Богданофф Гришка умер в 72 года во Франции

CC BY-SA 4.0 / Bigmatbasket / Братья Богдановы
Братья Богдановы - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Bigmatbasket /
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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Французский шоумен Гришка Богданофф, известный во Франции наряду с его братом-близнецом Игорем, скончался в возрасте 72 лет во Франции, сообщает телеканал BFMTV.
"Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданофф скончался 28 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике агента шоумена, которое цитирует телеканал.
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Как пишет газета Monde, Гришка Богданов умер от коронавируса. "По нашей информации, Гришка Богданов был госпитализирован 15 декабря в реанимацию госпиталя имени Жоржа Помпиду (в Париже - ред.) после заражения COVID-19. В тот же день по тем же причинам был госпитализирован в это же отделение его брат Игорь. По словам источника, близкого к двум братьям, они не были вакцинированы", - отмечает издание.
Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ.
Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев - Игорь и Григорий.
В 1979 году Богданофф выпустили первую научно-фантастическую программу "Время X" (Temps X). Также также вели программы "Четвертое измерение" ( Quatrième Dimension), "Заключенный" (Prisonnier), "Захватчики" (Envahisseurs) и другие.
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