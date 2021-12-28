https://ria.ru/20211228/blagoustroystvo-1765767170.html

В Москве завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина

В Москве завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина - РИА Новости, 28.12.2021

В Москве завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина на юго-западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:49

2021-12-28T09:49

2021-12-28T09:49

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина на юго-западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Работы проводились в рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к новой станции Большой кольцевой линии метро "Новаторская". С ее открытием серьезно увеличились пассажирский и пешеходный потоки, поэтому стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что все воздушные кабельные линии перенесли под землю, обустроили систему водостока, привели в порядок тротуары, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, оборудовали удобные лестницы с пандусами к входам в "Воронцовский парк"."Качественное освещение - обязательное условие комфорта и безопасности, в ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина установили 45 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках работ особое внимание уделили озеленению."Деревья и кустарники, растущие на улице, сохранили и провели для них специальные мероприятия по уходу и оздоровлению. Дополнительно высадили 50 деревьев и 8,6 тысячи кустарников, обустроили газон площадью 14,5 тысячи квадратных метров", - отметил заместитель мэра.

https://ria.ru/20211227/remont-1765625115.html

https://realty.ria.ru/20211227/blagoustroystvo-1765602052.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы