https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765787669.html
Россия ведет переговоры о запуске совместного производства БПЛА за рубежом
Россия ведет переговоры о запуске совместного производства БПЛА за рубежом - РИА Новости, 28.12.2021
Россия ведет переговоры о запуске совместного производства БПЛА за рубежом
Россия ведет переговоры о создании совместных предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории иностранных заказчиков,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:27
2021-12-28T11:27
2021-12-28T12:10
безопасность
технологии
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россия ведет переговоры о создании совместных предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории иностранных заказчиков, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."Российская сторона готова к созданию совместных предприятий, в том числе с передачей технологий. Переговоры по данной тематике находятся в активной фазе", - сказала она.При этом пресс-секретарь добавила, что организация лицензионной сборки российских БПЛА на территории инозаказчика напрямую связана с количеством приобретаемой техники."Такой подход обусловлен экономической целесообразностью и рентабельностью их производства", - пояснила официальный представитель.По словам Решетниковой, за последние несколько лет ФСВТС получила значительное число обращений инозаказчиков о закупке БПЛА, при этом зарубежные партнеры проявляют интерес к организации на их территории центров по сборке и ремонту аппаратов, интересуются обучением их специалистов.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/orion-1764947323.html
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РИА Новости
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безопасность, технологии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия
11:27 28.12.2021 (обновлено: 12:10 28.12.2021)
Россия ведет переговоры о запуске совместного производства БПЛА за рубежом
Россия ведет переговоры о запуске совместного производства беспилотников за рубежом
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россия
ведет переговоры о создании совместных предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории иностранных заказчиков, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС
) России Валерия Решетникова.
"Российская сторона готова к созданию совместных предприятий, в том числе с передачей технологий. Переговоры по данной тематике находятся в активной фазе", - сказала она.
При этом пресс-секретарь добавила, что организация лицензионной сборки российских БПЛА на территории инозаказчика напрямую связана с количеством приобретаемой техники.
"Такой подход обусловлен экономической целесообразностью и рентабельностью их производства", - пояснила официальный представитель.
По словам Решетниковой, за последние несколько лет ФСВТС получила значительное число обращений инозаказчиков о закупке БПЛА, при этом зарубежные партнеры проявляют интерес к организации на их территории центров по сборке и ремонту аппаратов, интересуются обучением их специалистов.