https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765787669.html

Россия ведет переговоры о запуске совместного производства БПЛА за рубежом

Россия ведет переговоры о запуске совместного производства БПЛА за рубежом - РИА Новости, 28.12.2021

Россия ведет переговоры о запуске совместного производства БПЛА за рубежом

Россия ведет переговоры о создании совместных предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории иностранных заказчиков,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:27

2021-12-28T11:27

2021-12-28T12:10

безопасность

технологии

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россия ведет переговоры о создании совместных предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории иностранных заказчиков, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."Российская сторона готова к созданию совместных предприятий, в том числе с передачей технологий. Переговоры по данной тематике находятся в активной фазе", - сказала она.При этом пресс-секретарь добавила, что организация лицензионной сборки российских БПЛА на территории инозаказчика напрямую связана с количеством приобретаемой техники."Такой подход обусловлен экономической целесообразностью и рентабельностью их производства", - пояснила официальный представитель.По словам Решетниковой, за последние несколько лет ФСВТС получила значительное число обращений инозаказчиков о закупке БПЛА, при этом зарубежные партнеры проявляют интерес к организации на их территории центров по сборке и ремонту аппаратов, интересуются обучением их специалистов.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/orion-1764947323.html

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безопасность, технологии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия