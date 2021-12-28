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Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами - РИА Новости, 28.12.2021
Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
Россия ведет переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" с несколькими странами, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:12
2021-12-28T09:17
сша
китай
нато
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
космос - риа наука
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия ведет переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" с несколькими странами, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.По словам Решетниковой, из-за недобросовестной конкуренции со стороны США, которые оказывают политическое давление на заказчиков и угрожают санкциями, ряд стран не афишируют свой интерес к этим системам. "Как только новые контракты на С-400 будут заключены, вам станет об этом известно", - добавила она.Пресс-секретарь отметила, что также с несколькими инозаказчиками идут переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-350 "Витязь" и "Бук-М3".Ранее системы С-400 купили Китай, Турция и Индия. Китай и Турция их уже получили, поставки в Индию начались недавно.С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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сша, китай, нато, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», космос - риа наука, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", россия
09:12 28.12.2021 (обновлено: 09:17 28.12.2021)
 
Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами

ФСВТС: Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 "Триумф" с несколькими странами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия ведет переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" с несколькими странами, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
"В настоящее время несколько государств прорабатывают вопрос приобретения С-400, ведутся соответствующие переговоры", - сказала она.
По словам Решетниковой, из-за недобросовестной конкуренции со стороны США, которые оказывают политическое давление на заказчиков и угрожают санкциями, ряд стран не афишируют свой интерес к этим системам. "Как только новые контракты на С-400 будут заключены, вам станет об этом известно", - добавила она.
Пресс-секретарь отметила, что также с несколькими инозаказчиками идут переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-350 "Витязь" и "Бук-М3".
Ранее системы С-400 купили Китай, Турция и Индия. Китай и Турция их уже получили, поставки в Индию начались недавно.
С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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СШАКитайНАТОФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)С-400 «Триумф»Космос - РИА НаукаЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"Россия
 
 
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