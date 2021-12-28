https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765762049.html

Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами

Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами - РИА Новости, 28.12.2021

Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами

Россия ведет переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" с несколькими странами, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:12

2021-12-28T09:12

2021-12-28T09:17

сша

китай

нато

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

с-400 «триумф»

космос - риа наука

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия ведет переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" с несколькими странами, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.По словам Решетниковой, из-за недобросовестной конкуренции со стороны США, которые оказывают политическое давление на заказчиков и угрожают санкциями, ряд стран не афишируют свой интерес к этим системам. "Как только новые контракты на С-400 будут заключены, вам станет об этом известно", - добавила она.Пресс-секретарь отметила, что также с несколькими инозаказчиками идут переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-350 "Витязь" и "Бук-М3".Ранее системы С-400 купили Китай, Турция и Индия. Китай и Турция их уже получили, поставки в Индию начались недавно.С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

https://ria.ru/20211222/elektromobil-1764971127.html

сша

китай

россия

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сша, китай, нато, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», космос - риа наука, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", россия