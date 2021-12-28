https://ria.ru/20211228/berlin-1765759046.html

В Берлине ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Берлине ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.12.2021

В Берлине ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Берлине, который имеет статус федеральной земли, со вторника ужесточены социальные ограничения в связи с пандемией коронавируса, в столице ФРГ реализованы... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:36

2021-12-28T08:36

2021-12-28T08:36

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

берлин (город)

германия

олаф шольц

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 28 дек – РИА Новости. В Берлине, который имеет статус федеральной земли, со вторника ужесточены социальные ограничения в связи с пандемией коронавируса, в столице ФРГ реализованы требования, принятые на встрече канцлера Олафа Шольца с региональными властями в декабре.Список ограничений, которые будут действовать в Германии c 28 декабря в связи с пандемией коронавируса, представил ранее в Берлине канцлер Шольц по итогам совещания, проведенного с главами федеральных земель и профильными министрами немецкого правительства. Жесткие ограничения для непривитых сохранятся. Присутствие на работе, пользование общественным транспортом возможно только для привитых, переболевших или сдавших в течение 24 часов тест на коронавирус. Еще более строгие правила действуют в розничной торговле, кино и театрах. Доступ имеют только привитые и переболевшие.По словам Шольца, для непривитых граждан будет действовать следующие ограничения для встреч в собственном доме - это возможно в группах при участии не более двух других человек. Это правило будет распространено и на рождественские праздники (с 24 декабря). Встречи привитым и переболевшим гражданам разрешены в группах при участии до десяти человек, без учета детей в возрасте до 14 лет. Клубы и дискотеки останутся закрытыми. Канцлер добавил, что крупные "межрегиональные мероприятия" не смогут проводиться при участии живой публики, это "касается прежде всего футбольных матчей". Продажа пиротехники на Новый год будет запрещена, также в новогоднюю ночь будут запрещены собрания.Со вторника в Берлине привитые и переболевшие граждане не смогут пригласить к себе домой более 10 человек, дети в возрасте до 14 лет не учитываются. Остальные берлинцы должны ограничиться двумя гостями. В Новый год запрещены собрания и запуск фейерверков на 56 улицах и площадях города, запрещены мероприятия, численность участников которых превышает одну тысячу человек на открытом воздухе, 200 человек – в помещении. Окончательно запрещены танцы – ранее запрет распространялся только на закрытые помещения, теперь он касается и уличных мероприятий. Клубы, которые могут работать исключительно как предприятия питания, будут по-прежнему открыты.Число новых больных COVID в ФРГ в последние недели снизилось, но это не сигнал разрядки, необходимо дальнейшее снижение, заявил в конце декабря в Берлине президент института Роберта Коха Лотар Вилер. Клиники и отделения интенсивной терапии, по словам главы института Коха, по-прежнему работают на пределе сил, многие плановые операции отложены, около 4,5 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Штамм "омикрон", по словам Вилера, придаст новой волне пандемии "невиданную ранее динамику".

https://ria.ru/20211225/evropa-1765291302.html

https://ria.ru/20211221/omikron-1764623081.html

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в мире, вакцинация, берлин (город), германия, олаф шольц, коронавирус covid-19