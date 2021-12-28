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Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты в ТЦ "Метрополис"
Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты в ТЦ "Метрополис" - РИА Новости, 28.12.2021
Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты в ТЦ "Метрополис"
Мужчина, угрожавший охранникам московского торгового центра предметом, похожим на гранату, заключен под стражу до 26 февраля, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:50
2021-12-28T22:59
происшествия
ленинградское шоссе (москва)
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина, угрожавший охранникам московского торгового центра предметом, похожим на гранату, заключен под стражу до 26 февраля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.По информации следствия, 26 декабря в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе сотрудники охранной организации задержали гражданина, который пытался похитить товар. В ответ неизвестный показал охранникам предмет, похожий на гранату, и скрылся."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинградское шоссе (москва), россия
22:50 28.12.2021 (обновлено: 22:59 28.12.2021)
 
Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты в ТЦ "Метрополис"

Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты охранникам в ТЦ "Метрополис"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина, угрожавший охранникам московского торгового центра предметом, похожим на гранату, заключен под стражу до 26 февраля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По информации следствия, 26 декабря в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе сотрудники охранной организации задержали гражданина, который пытался похитить товар. В ответ неизвестный показал охранникам предмет, похожий на гранату, и скрылся.
"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Кадры эвакуации людей из ТЦ Метрополис
26 декабря, 22:46
Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"
 
ПроисшествияЛенинградское шоссе (Москва)Россия
 
 
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