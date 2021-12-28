https://ria.ru/20211228/arest-1765918441.html

Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты в ТЦ "Метрополис"

Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты в ТЦ "Метрополис" - РИА Новости, 28.12.2021

Суд арестовал мужчину, угрожавшего муляжом гранаты в ТЦ "Метрополис"

Мужчина, угрожавший охранникам московского торгового центра предметом, похожим на гранату, заключен под стражу до 26 февраля, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T22:50

2021-12-28T22:50

2021-12-28T22:59

происшествия

ленинградское шоссе (москва)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина, угрожавший охранникам московского торгового центра предметом, похожим на гранату, заключен под стражу до 26 февраля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.По информации следствия, 26 декабря в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе сотрудники охранной организации задержали гражданина, который пытался похитить товар. В ответ неизвестный показал охранникам предмет, похожий на гранату, и скрылся."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211226/video-1765573457.html

ленинградское шоссе (москва)

россия

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происшествия, ленинградское шоссе (москва), россия