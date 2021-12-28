https://ria.ru/20211228/apple-1765782919.html
Apple откажется от SIM-карты в iPhone
Apple откажется от SIM-карты в iPhone - РИА Новости, 28.12.2021
Apple откажется от SIM-карты в iPhone
Компания Apple готовится к выпуску смартфонов, лишенных поддержки физической SIM-карты. Об этом сообщает портал 9to5mac. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:09
2021-12-28T11:09
2021-12-28T11:30
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания Apple готовится к выпуску смартфонов, лишенных поддержки физической SIM-карты. Об этом сообщает портал 9to5mac."Яблочная" компания, якобы вела переговоры с операторами мобильной связи в США, рекомендую им готовиться к выходу смартфонов, оснащенных только виртуальной симкой (eSIM). Это должно произойти уже в сентябре 2022 года, речь идет о будущем iPhone 14.Возможно, Apple выпустит безсимочный iPhone только для американского рынка, как это было с поддержкой 5G стандарта mmWave, который остается эксклюзивом для США.Последние несколько поколений iPhone могут использовать eSIM, которую можно использовать вместе с физическим nanoSIM. Некоторые варианты iPhone для Китая могут поддерживать две физические карты nanoSIM.
https://ria.ru/20211227/iphone-1765622349.html
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