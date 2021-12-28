https://ria.ru/20211228/angel-1765861492.html

"Никогда такого не видел". Иностранцы поверили в чудо после видео из России

"Никогда такого не видел". Иностранцы поверили в чудо после видео из России - РИА Новости, 28.12.2021

"Никогда такого не видел". Иностранцы поверили в чудо после видео из России

Видеозапись, на которую попал моллюск клион, плавающий в Белом море, заставила иностранных пользователей твиттера "поверить в волшебство". РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:23

2021-12-28T16:23

2021-12-28T16:50

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Видеозапись, на которую попал моллюск клион, плавающий в Белом море, заставила иностранных пользователей твиттера "поверить в волшебство"."Морской ангел парит подо льдом Белого моря в России", — написал активист Майк Удема, опубликовавший ролик.В комментариях пользователи соцсети поделились эмоциями, которые у них вызвали кадры с необычным существом."Боже мой, это ангел. Такой красивый, неземной и подо льдом", — восхитился читатель."Это волшебство", — отметили в комментариях."Будто подводная фея. Как же красиво", — удивилась пользовательница."Никогда не видел ничего подобного", — признался мужчина, поделившийся записью.Некоторые захотели показать кадры детям, но нашлись и те, кто поспорил об "ангельской" природе моллюска."Ангел-то с рожками!" — посмеялись в комментариях."Это не ангел <…>. Теперь посмотрите, как оно питается, ха-ха", — написал пользователь, прикрепив видео, где моллюск атакует свою жертву, выбрасывая конусообразные щупальца."Эй, мы все не очень красивые, когда едим", — сыронизировали в ответ.Морские ангелы — это обитающие в воде хищники, питающиеся другими моллюсками. Некоторые из них обитают в холодных водах Северного полушария.

https://ria.ru/20210218/kalmar-1598057548.html

https://ria.ru/20201112/mollyusk-1584210263.html

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в мире, природа, море, соцсети, белое море