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"Никогда такого не видел". Иностранцы поверили в чудо после видео из России
"Никогда такого не видел". Иностранцы поверили в чудо после видео из России - РИА Новости, 28.12.2021
"Никогда такого не видел". Иностранцы поверили в чудо после видео из России
Видеозапись, на которую попал моллюск клион, плавающий в Белом море, заставила иностранных пользователей твиттера "поверить в волшебство". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:23
2021-12-28T16:50
в мире
природа
море
соцсети
белое море
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Видеозапись, на которую попал моллюск клион, плавающий в Белом море, заставила иностранных пользователей твиттера "поверить в волшебство"."Морской ангел парит подо льдом Белого моря в России", — написал активист Майк Удема, опубликовавший ролик.В комментариях пользователи соцсети поделились эмоциями, которые у них вызвали кадры с необычным существом."Боже мой, это ангел. Такой красивый, неземной и подо льдом", — восхитился читатель."Это волшебство", — отметили в комментариях."Будто подводная фея. Как же красиво", — удивилась пользовательница."Никогда не видел ничего подобного", — признался мужчина, поделившийся записью.Некоторые захотели показать кадры детям, но нашлись и те, кто поспорил об "ангельской" природе моллюска."Ангел-то с рожками!" — посмеялись в комментариях."Это не ангел &lt;…&gt;. Теперь посмотрите, как оно питается, ха-ха", — написал пользователь, прикрепив видео, где моллюск атакует свою жертву, выбрасывая конусообразные щупальца."Эй, мы все не очень красивые, когда едим", — сыронизировали в ответ.Морские ангелы — это обитающие в воде хищники, питающиеся другими моллюсками. Некоторые из них обитают в холодных водах Северного полушария.
https://ria.ru/20210218/kalmar-1598057548.html
https://ria.ru/20201112/mollyusk-1584210263.html
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в мире, природа, море, соцсети, белое море
16:23 28.12.2021 (обновлено: 16:50 28.12.2021)
 
"Никогда такого не видел". Иностранцы поверили в чудо после видео из России

Пользователи Twitter нашли сходство между обитающим в России моллюском и русалкой

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Белого моря в Мурманской области
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Видеозапись, на которую попал моллюск клион, плавающий в Белом море, заставила иностранных пользователей твиттера "поверить в волшебство".
"Морской ангел парит подо льдом Белого моря в России", — написал активист Майк Удема, опубликовавший ролик.
В комментариях пользователи соцсети поделились эмоциями, которые у них вызвали кадры с необычным существом.
"Боже мой, это ангел. Такой красивый, неземной и подо льдом", — восхитился читатель.
"Что ж… Русалки действительно существуют", — пошутил другой.
"Это волшебство", — отметили в комментариях.
"Будто подводная фея. Как же красиво", — удивилась пользовательница.
"Никогда не видел ничего подобного", — признался мужчина, поделившийся записью.
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Некоторые захотели показать кадры детям, но нашлись и те, кто поспорил об "ангельской" природе моллюска.
"Ангел-то с рожками!" — посмеялись в комментариях.
"Это не ангел <…>. Теперь посмотрите, как оно питается, ха-ха", — написал пользователь, прикрепив видео, где моллюск атакует свою жертву, выбрасывая конусообразные щупальца.
"Эй, мы все не очень красивые, когда едим", — сыронизировали в ответ.
Морские ангелы — это обитающие в воде хищники, питающиеся другими моллюсками. Некоторые из них обитают в холодных водах Северного полушария.
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