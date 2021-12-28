https://ria.ru/20211228/agressor-1765772226.html
На Украине дали совет Зеленскому по общению с Путиным
Бывший украинский министр дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным - РИА Новости, 28.12.2021
На Украине дали совет Зеленскому по общению с Путиным
Киеву ради переговоров президентов Украины и России нужно перестать считать Москву агрессором, заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:27
2021-12-28T10:27
2021-12-28T11:29
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киеву ради переговоров президентов Украины и России нужно перестать считать Москву агрессором, заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов."Обращайте внимание на то, что говорит Путин, что говорит Лавров, что пишет российская дипломатия <…> до тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет, это однозначно", — пояснил он в эфире телеканала "Наш".По мнению экс-министра, отказ от переговоров невыгоден Киеву, так как Донбасс с каждым днем все активнее интегрируется в экономику России.Также политик предложил воспринимать ДНР и ЛНР "представителями Путина", если власти не хотят отказаться от позиционирования Москвы как агрессора, и проводить прямые переговоры с ними."У него (Зеленского. — Прим. ред.), кстати, есть еще один шанс. Путина можно поймать в Китае, когда начнутся Олимпийские игры", — добавил Суслов. При этом он добавил, что Соединенные Штаты, скорее всего, не разрешат Зеленскому ехать в Пекин.Никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента страны Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина Россия не получала, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Западные СМИ и киевские политики регулярно обвиняют Россию в якобы готовящемся вторжении на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211225/zvonok-1765434026.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
10:27 28.12.2021 (обновлено: 11:29 28.12.2021)
Бывший украинский министр дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным
Экс-глава Минэка Украины Суслов: Киеву нужно перестать считать Москву агрессором