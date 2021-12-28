Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам
Посол Афганистана Агбар: сопротивление талибам действует в Панджшере, Кандагаре, Андарабе
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил в интервью РИА Новости, что в Афганистане действует сопротивление против талибов не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба, провинции Баглан.
"Никто не ожидал, что так быстро талибы захватят страну и возьмут Кабул. В стране имелась более чем 50 тысячная армия, хорошо подготовленная и оснащенная, и было соглашение с США о том, что они нас должны были защищать, но они его не выполнили. (Экс-президент Афганистана Ашраф – ред.) Гани бежал, имея тайное соглашение с некоторыми талибами, он предал народ, который выбрал его президентом", - сказал он.
Посол Афганистана напомнил, что талибам сдались 33 провинции Афганистана, кроме Панджшера. Он отметил, что никто не ожидал "такого развертывания событий и не был готов к войне, ведь последние 20 лет Панджшер был туристическим ущельем, там было место для отдыха".
"У сопротивления там не было готовой армии и оружия для отпора талибам, но тем не менее Панджшер воюет, не сдается. Два дня народ там встал, идут митинги, с лозунгами "Долой талибов!". И митинги протеста населения идут уже не только в Панджере, люди встали и в Кандагаре, и Андарабе. Я уверен, что очень скоро против талибов поднимется вся страна, и это будет не только военное, политическое, но и всенародное сопротивление всех слоев населения", - сказал Агбар.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность