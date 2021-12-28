https://ria.ru/20211228/aeroport-1765676413.html
Эксперты объяснили, почему в аэропортах лучше не закупаться в Duty Free
Эксперты объяснили, почему в аэропортах лучше не закупаться в Duty Free - РИА Новости, 28.12.2021
Эксперты объяснили, почему в аэропортах лучше не закупаться в Duty Free
Эксперты рассказали, за какие товары и услуги пассажиры всегда переплачивают в аэропорту и от каких трат лучше отказаться, в их число входят магазины Duty Free, РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:09
2021-12-28T03:09
2021-12-28T03:09
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, за какие товары и услуги пассажиры всегда переплачивают в аэропорту и от каких трат лучше отказаться, в их число входят магазины Duty Free, пишет The Sun."Во время длительного ожидания рейса путешественники часто тратят больше, чем планировали, не замечая этого, — отмечают специалисты. — Дело в том, что в аэропортах внушительная наценка за товары и услуги".Чтобы сэкономить, они рекомендуют покупать только то, что действительно нужно. В первую очередь, можно отказаться от трат на бутилированную воду. По данным Los Angeles Times, в некоторых воздушных гаванях ее стоимость на 200 процентов выше, чем в обычных магазинах. Кроме того, завышены цены на электронику, закуски, сувениры. Но главный обман, по мнению авторов статьи, — это магазины беспошлинной торговли. "Пассажиры закупаются в Duty Free, поскольку считается, что там хорошие скидки на косметику, алкоголь, сигареты. Но большинство товаров из ассортимента можно приобрести онлайн гораздо дешевле", — отмечают эксперты.Стоит отказаться и от обмена валюты в аэропорту (обычно комиссия довольно большая) и поездок на личном автомобиле (парковка обходится очень недешево). И, напоминают эксперты, нужно всегда заранее взвешивать свой багаж, чтобы не пришлось доплачивать за лишние килограммы на стойке регистрации.
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аэропорт, новости - туризм, пассажиры, туристы, покупки, расходы, парковка, туризм
Эксперты объяснили, почему в аэропортах лучше не закупаться в Duty Free
Эксперты назвали товары и услуги, за которые туристы всегда переплачивают в аэропорту
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Эксперты рассказали, за какие товары и услуги пассажиры всегда переплачивают в аэропорту и от каких трат лучше отказаться, в их число входят магазины Duty Free, пишет
The Sun.
"Во время длительного ожидания рейса путешественники часто тратят больше, чем планировали, не замечая этого, — отмечают специалисты. — Дело в том, что в аэропортах внушительная наценка за товары и услуги".
Чтобы сэкономить, они рекомендуют покупать только то, что действительно нужно. В первую очередь, можно отказаться от трат на бутилированную воду. По данным Los Angeles Times, в некоторых воздушных гаванях ее стоимость на 200 процентов выше, чем в обычных магазинах. Кроме того, завышены цены на электронику, закуски, сувениры.
Но главный обман, по мнению авторов статьи, — это магазины беспошлинной торговли. "Пассажиры закупаются в Duty Free, поскольку считается, что там хорошие скидки на косметику, алкоголь, сигареты. Но большинство товаров из ассортимента можно приобрести онлайн гораздо дешевле", — отмечают эксперты.
Стоит отказаться и от обмена валюты в аэропорту (обычно комиссия довольно большая) и поездок на личном автомобиле (парковка обходится очень недешево). И, напоминают эксперты, нужно всегда заранее взвешивать свой багаж, чтобы не пришлось доплачивать за лишние килограммы на стойке регистрации.