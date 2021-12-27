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Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 27.12.2021
Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Нет никакой необходимости держать в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:55
2021-12-27T11:55
происшествия
москва
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
валерий фадеев
московская высшая школа социальных и экономических наук
ева меркачева
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет никакой необходимости держать в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, и так считают многие, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев."Сначала Зуев был под домашнем арестом, потом прокуратура выступила с требованием перед судом - изменить меру пресечения. Я тогда писал генеральному прокурору, мотивируя отсутствие необходимости переводить ректора "Шанинки" в СИЗО. К сожалению ни суд, ни прокуратура не прислушались ни ко мне, ни к десятку других ходатайств. Мне представляется, что нет абсолютно никакой необходимости держать ректора "Шанинки" в СИЗО, так считают очень многие. Но будем дальше принимать какие-то меры, он сейчас в больнице", - сказал Фадеев на пресс-конференции, посвященной результатам работы СПЧ в 2021 году. Член СПЧ Ева Меркачева добавила, что Зуев находится в больнице "Матросской тишины".Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН России по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
https://ria.ru/20211109/shaninka-1758217547.html
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происшествия, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерий фадеев, московская высшая школа социальных и экономических наук, ева меркачева, россия, марина ракова, сергей зуев
11:55 27.12.2021
 
Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Глава СПЧ Фадеев: держать в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева нет никакой необходимости

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет никакой необходимости держать в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, и так считают многие, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Сначала Зуев был под домашнем арестом, потом прокуратура выступила с требованием перед судом - изменить меру пресечения. Я тогда писал генеральному прокурору, мотивируя отсутствие необходимости переводить ректора "Шанинки" в СИЗО. К сожалению ни суд, ни прокуратура не прислушались ни ко мне, ни к десятку других ходатайств. Мне представляется, что нет абсолютно никакой необходимости держать ректора "Шанинки" в СИЗО, так считают очень многие. Но будем дальше принимать какие-то меры, он сейчас в больнице", - сказал Фадеев на пресс-конференции, посвященной результатам работы СПЧ в 2021 году. Член СПЧ Ева Меркачева добавила, что Зуев находится в больнице "Матросской тишины".
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:25
Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору "Шанинки" Зуеву
Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН России по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, на заседания Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 17:12
Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой
 
ПроисшествияМоскваСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Валерий ФадеевМосковская высшая школа социальных и экономических наукЕва МеркачеваРоссияМарина РаковаСергей Зуев
 
 
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