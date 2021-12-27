https://ria.ru/20211227/zuev-1765626561.html

Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 27.12.2021

Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Нет никакой необходимости держать в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:55

2021-12-27T11:55

2021-12-27T11:55

происшествия

москва

совет по правам человека при президенте рф (спч)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

валерий фадеев

московская высшая школа социальных и экономических наук

ева меркачева

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет никакой необходимости держать в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, и так считают многие, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев."Сначала Зуев был под домашнем арестом, потом прокуратура выступила с требованием перед судом - изменить меру пресечения. Я тогда писал генеральному прокурору, мотивируя отсутствие необходимости переводить ректора "Шанинки" в СИЗО. К сожалению ни суд, ни прокуратура не прислушались ни ко мне, ни к десятку других ходатайств. Мне представляется, что нет абсолютно никакой необходимости держать ректора "Шанинки" в СИЗО, так считают очень многие. Но будем дальше принимать какие-то меры, он сейчас в больнице", - сказал Фадеев на пресс-конференции, посвященной результатам работы СПЧ в 2021 году. Член СПЧ Ева Меркачева добавила, что Зуев находится в больнице "Матросской тишины".Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН России по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211109/shaninka-1758217547.html

https://ria.ru/20211203/arest-1762067228.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерий фадеев, московская высшая школа социальных и экономических наук, ева меркачева, россия, марина ракова, сергей зуев