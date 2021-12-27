Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Глава СПЧ Фадеев: держать в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева нет никакой необходимости
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет никакой необходимости держать в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, и так считают многие, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Сначала Зуев был под домашнем арестом, потом прокуратура выступила с требованием перед судом - изменить меру пресечения. Я тогда писал генеральному прокурору, мотивируя отсутствие необходимости переводить ректора "Шанинки" в СИЗО. К сожалению ни суд, ни прокуратура не прислушались ни ко мне, ни к десятку других ходатайств. Мне представляется, что нет абсолютно никакой необходимости держать ректора "Шанинки" в СИЗО, так считают очень многие. Но будем дальше принимать какие-то меры, он сейчас в больнице", - сказал Фадеев на пресс-конференции, посвященной результатам работы СПЧ в 2021 году. Член СПЧ Ева Меркачева добавила, что Зуев находится в больнице "Матросской тишины".
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Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН России по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
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