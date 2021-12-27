https://ria.ru/20211227/zima-1765651325.html
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка - РИА Новости, 27.12.2021
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.
2021-12-27T14:00
2021-12-27T14:00
2021-12-27T14:00
не роскошь
общество
путешествия
технологии
зима (время года)
авто
туризм
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765650932_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f37fe6a682c4820f0101ed47521f442a.png
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.
audio/mpeg
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765650932_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_da036d4d1113ac304fdfacb796b1f322.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, путешествия, технологии, зима (время года), авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.