https://ria.ru/20211227/zima-1765651325.html

Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка

Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка - РИА Новости, 27.12.2021

Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка

Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.

2021-12-27T14:00

2021-12-27T14:00

2021-12-27T14:00

не роскошь

общество

путешествия

технологии

зима (время года)

авто

туризм

подкаст

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Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя. audio/mpeg

Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя. audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, путешествия, технологии, зима (время года), авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио