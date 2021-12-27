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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211227/zima-1765651325.html
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка - РИА Новости, 27.12.2021
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.
2021-12-27T14:00
2021-12-27T14:00
не роскошь
общество
путешествия
технологии
зима (время года)
авто
туризм
подкаст
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Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.
audio/mpeg
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, путешествия, технологии, зима (время года), авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 27.12.2021
 

Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка

Не роскошь
Автопутешествие зимой: правильная подготовка и экипировка
14:00
Читать ria.ru в
Зимой сложно подобрать правильную экипировку, в которой будет комфортно и в дальнем путешествии на автомобиле, и в горном походе. Авторы расскажут, как правильно соблюдать принцип многослойности, как работает мембранная одежда, на чем можно сэкономить, а на чем — нельзя.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьОбществоПутешествияТехнологииЗима (время года)АвтоТуризмПодкастЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
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