https://ria.ru/20211227/zdravookhranenie-1765600938.html

Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение

Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение - РИА Новости, 27.12.2021

Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение

Здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:44

2021-12-27T09:44

2021-12-27T09:44

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Социальные проекты - это всегда приоритет для бюджета. Образование, здравоохранение, социальная защита касаются каждого жителя, и поэтому расходы на здравоохранение всегда традиционно составляют половину от всех расходов бюджета города Москвы", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764442168.html

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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова