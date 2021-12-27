https://ria.ru/20211227/zdravookhranenie-1765600938.html
Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение
Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение - РИА Новости, 27.12.2021
Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение
Здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:44
2021-12-27T09:44
2021-12-27T09:44
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Социальные проекты - это всегда приоритет для бюджета. Образование, здравоохранение, социальная защита касаются каждого жителя, и поэтому расходы на здравоохранение всегда традиционно составляют половину от всех расходов бюджета города Москвы", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764442168.html
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова
Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение
Заммэра Ракова: здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы