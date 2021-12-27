https://ria.ru/20211227/zablokiroval-1765727847.html

Instagram заблокировал страницу крымского телеканала

Instagram заблокировал страницу крымского телеканала - РИА Новости, 27.12.2021

Instagram заблокировал страницу крымского телеканала

Социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу крымского телеканала "Крым 24", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T20:37

2021-12-27T20:37

2021-12-27T20:37

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мария захарова

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу крымского телеканала "Крым 24", сообщает пресс-служба телеканала."Крым 24" — второй телеканал республиканской телерадиокомпании "Крым". В марте его аккаунт в Instagram частично заблокировали, не объяснив причин. Роскомнадзор тогда потребовал у соцсети снять все ограничения, и через неделю после этого аккаунт разблокировали."Instagram снова заблокировал наш аккаунт @crimea24tv по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. То хакеры, то блокировки, но "Крым 24" не сдается", - говорится в сообщении.По данным телеканала, специалисты занимаются восстановлением доступа к основной площадке. На время создан резервный аккаунт https://www.instagram.com/crimea24.tv/."Все остальные аккаунты, которые используют в своих названиях слова "Крым", "новости" и "24" - не наши. Некоторые из них даже представляются "официальными", но это неправда. Официальный аккаунт сейчас только этот", - говорится в сообщении.В последнее время зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Согласно данным Роскомнадзора, наиболее часто цензуре подвергаются материалы СМИ, вещающих на международную аудиторию (Sputnik, RT, Anna News). Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ: ГТРК "Таврида" ("Вести Крым"), сетевых изданий "Крым 24", "Политика сегодня" и других.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства.Согласно законодательству РФ, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административного штрафа до 1 миллиона рублей, а при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211215/blokirovka-1763832017.html

https://ria.ru/20211103/blokirovka-1757540361.html

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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мария захарова, россия