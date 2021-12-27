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Instagram заблокировал страницу крымского телеканала
Instagram заблокировал страницу крымского телеканала - РИА Новости, 27.12.2021
Instagram заблокировал страницу крымского телеканала
Социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу крымского телеканала "Крым 24", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:37
2021-12-27T20:37
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мария захарова
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу крымского телеканала "Крым 24", сообщает пресс-служба телеканала."Крым 24" — второй телеканал республиканской телерадиокомпании "Крым". В марте его аккаунт в Instagram частично заблокировали, не объяснив причин. Роскомнадзор тогда потребовал у соцсети снять все ограничения, и через неделю после этого аккаунт разблокировали."Instagram снова заблокировал наш аккаунт @crimea24tv по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. То хакеры, то блокировки, но "Крым 24" не сдается", - говорится в сообщении.По данным телеканала, специалисты занимаются восстановлением доступа к основной площадке. На время создан резервный аккаунт https://www.instagram.com/crimea24.tv/."Все остальные аккаунты, которые используют в своих названиях слова "Крым", "новости" и "24" - не наши. Некоторые из них даже представляются "официальными", но это неправда. Официальный аккаунт сейчас только этот", - говорится в сообщении.В последнее время зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Согласно данным Роскомнадзора, наиболее часто цензуре подвергаются материалы СМИ, вещающих на международную аудиторию (Sputnik, RT, Anna News). Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ: ГТРК "Таврида" ("Вести Крым"), сетевых изданий "Крым 24", "Политика сегодня" и других.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства.Согласно законодательству РФ, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административного штрафа до 1 миллиона рублей, а при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211215/blokirovka-1763832017.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мария захарова, россия
20:37 27.12.2021
 
Instagram заблокировал страницу крымского телеканала

Instagram заблокировал страницу телеканала "Крым 24"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу крымского телеканала "Крым 24", сообщает пресс-служба телеканала.
"Крым 24" — второй телеканал республиканской телерадиокомпании "Крым". В марте его аккаунт в Instagram частично заблокировали, не объяснив причин. Роскомнадзор тогда потребовал у соцсети снять все ограничения, и через неделю после этого аккаунт разблокировали.
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
15 декабря, 13:38
Instagram заблокировал страницу мэрии Симферополя
"Instagram снова заблокировал наш аккаунт @crimea24tv по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. То хакеры, то блокировки, но "Крым 24" не сдается", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, специалисты занимаются восстановлением доступа к основной площадке. На время создан резервный аккаунт https://www.instagram.com/crimea24.tv/.
"Все остальные аккаунты, которые используют в своих названиях слова "Крым", "новости" и "24" - не наши. Некоторые из них даже представляются "официальными", но это неправда. Официальный аккаунт сейчас только этот", - говорится в сообщении.
В последнее время зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Согласно данным Роскомнадзора, наиболее часто цензуре подвергаются материалы СМИ, вещающих на международную аудиторию (Sputnik, RT, Anna News). Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ: ГТРК "Таврида" ("Вести Крым"), сетевых изданий "Крым 24", "Политика сегодня" и других.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 13:40
Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства.
Согласно законодательству РФ, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административного штрафа до 1 миллиона рублей, а при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 миллионов рублей.
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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