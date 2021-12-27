https://ria.ru/20211227/vybory-1765637858.html

Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года

Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года - РИА Новости, 27.12.2021

Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о начатой в Кремле подготовке к президентским выборам 2024 года и заявил, что это... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:37

2021-12-27T12:37

2021-12-27T13:08

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о начатой в Кремле подготовке к президентским выборам 2024 года и заявил, что это суть ежедневной работы главы государства и его администрации."На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения. ...А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, — это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка", — сказал Песков.

https://ria.ru/20211119/vybory-1759752945.html

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политика, дмитрий песков, россия