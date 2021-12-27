https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html

"Это все возраст". Как Байден едва не развязал войну с Россией

В США заговорили о войне с Россией из-за одной детали - РИА Новости, 27.12.2021

"Это все возраст". Как Байден едва не развязал войну с Россией

Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T21:32

2021-12-27T21:32

2021-12-27T21:36

в мире

сша

джо байден

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763215132_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb61445af9071e2a8d17a52f255d09e8.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну."Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы", — написал автор, не уточнив о каких конкретных российских и китайских шагах идет речь.По мнению эксперта, мир находится в опасности не только из-за неумения Белого дома правильно воспринимать события, но и принимать верные решения в сжатые сроки."Вся цепочка руководства США, от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти, похоже, страдает от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства", — подчеркнул Девор.В последнее время на Западе регулярно озвучивают различные сценарии войны, в том числе с участием России. При этом Москва не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, а необоснованные заявления о российской "угрозе" используются лишь как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211226/voyna-1765571507.html

https://ria.ru/20211226/pentagon-1765552414.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, нато, россия