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https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html
"Это все возраст". Как Байден едва не развязал войну с Россией
В США заговорили о войне с Россией из-за одной детали - РИА Новости, 27.12.2021
"Это все возраст". Как Байден едва не развязал войну с Россией
Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:32
2021-12-27T21:36
в мире
сша
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну."Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы", — написал автор, не уточнив о каких конкретных российских и китайских шагах идет речь.По мнению эксперта, мир находится в опасности не только из-за неумения Белого дома правильно воспринимать события, но и принимать верные решения в сжатые сроки."Вся цепочка руководства США, от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти, похоже, страдает от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства", — подчеркнул Девор.В последнее время на Западе регулярно озвучивают различные сценарии войны, в том числе с участием России. При этом Москва не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, а необоснованные заявления о российской "угрозе" используются лишь как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211226/voyna-1765571507.html
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в мире, сша, джо байден, нато, россия
21:32 27.12.2021 (обновлено: 21:36 27.12.2021)
 
В США заговорили о войне с Россией из-за одной детали

Fox News: "медлительность" президента США Байдена может привести к войне

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну.
"Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы", — написал автор, не уточнив о каких конкретных российских и китайских шагах идет речь.
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По мнению эксперта, мир находится в опасности не только из-за неумения Белого дома правильно воспринимать события, но и принимать верные решения в сжатые сроки.
"Вся цепочка руководства США, от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти, похоже, страдает от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства", — подчеркнул Девор.
В последнее время на Западе регулярно озвучивают различные сценарии войны, в том числе с участием России. При этом Москва не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, а необоснованные заявления о российской "угрозе" используются лишь как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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