18:40 27.12.2021 (обновлено: 18:50 27.12.2021)
В Ялте рассказали, как непогода обеспечила город водой на весь 2022 год
Мэр Ялты Павленко: обильные осадки обеспечили городу запас воды на весь 2022 год
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина в костюме в виде сердца на набережной Ялты во время снегопада
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Обильные осадки активно наполняют водохранилища, используемые для водоснабжения Ялты, запасов воды достаточно на весь 2022 год, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. И если в прошлом декабре с тревогой встречали новый год и с еще большей - ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Павленко привела данные наполнения двух водохранилищ Крыма, используемых для снабжения Ялты водой по горному водному тоннелю. В Загорском водохранилище свыше 20 миллионов кубометров воды, 87% от общего объёма (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском – 6 миллионов или 57% от объёма (год назад – чуть больше 2,5 миллиона кубометров).
"Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты! Даже если в ближайшее время не будет притока. Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников - Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада", - добавила глава администрации.
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По данным крымского гидрометцентра, в текущем году водохранилища полуострова к началу зимы накопили в три раза больше воды, порядка 106 миллионов кубометров, чем на эту же дату в 2020 году.
Ограничения в подаче воды в Симферополе и Бахчисарайском районах Крыма начались с конца августа 2020 года из-за обмеления водохранилищ и длительной засухи, также было прекращено горячее водоснабжение. Позднее ограничения в подаче воды были введены в Алуште и Ялте. Симферополь был переориентирован на артезианское водоснабжение. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей. Круглосуточное водоснабжение в городах было восстановлено в мае 2021 года.