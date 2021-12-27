https://ria.ru/20211227/voda-1765710324.html

В Ялте рассказали, как непогода обеспечила город водой на весь 2022 год

В Ялте рассказали, как непогода обеспечила город водой на весь 2022 год - РИА Новости, 27.12.2021

В Ялте рассказали, как непогода обеспечила город водой на весь 2022 год

Обильные осадки активно наполняют водохранилища, используемые для водоснабжения Ялты, запасов воды достаточно на весь 2022 год, сообщила глава администрации... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:40

2021-12-27T18:40

2021-12-27T18:50

общество

республика крым

ялта

янина павленко

жкх

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Обильные осадки активно наполняют водохранилища, используемые для водоснабжения Ялты, запасов воды достаточно на весь 2022 год, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. И если в прошлом декабре с тревогой встречали новый год и с еще большей - ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные", - написала Павленко в своем Telegram-канале.Павленко привела данные наполнения двух водохранилищ Крыма, используемых для снабжения Ялты водой по горному водному тоннелю. В Загорском водохранилище свыше 20 миллионов кубометров воды, 87% от общего объёма (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском – 6 миллионов или 57% от объёма (год назад – чуть больше 2,5 миллиона кубометров)."Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты! Даже если в ближайшее время не будет притока. Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников - Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада", - добавила глава администрации.По данным крымского гидрометцентра, в текущем году водохранилища полуострова к началу зимы накопили в три раза больше воды, порядка 106 миллионов кубометров, чем на эту же дату в 2020 году.Ограничения в подаче воды в Симферополе и Бахчисарайском районах Крыма начались с конца августа 2020 года из-за обмеления водохранилищ и длительной засухи, также было прекращено горячее водоснабжение. Позднее ограничения в подаче воды были введены в Алуште и Ялте. Симферополь был переориентирован на артезианское водоснабжение. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей. Круглосуточное водоснабжение в городах было восстановлено в мае 2021 года.

https://ria.ru/20210502/voda-1730884936.html

https://ria.ru/20211113/yalta-1758920950.html

https://ria.ru/20211217/otlichie-1764149822.html

республика крым

ялта

россия

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общество, республика крым, ялта, янина павленко, жкх, россия