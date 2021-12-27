https://ria.ru/20211227/vkontakte-1765611425.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 27.12.2021
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:49
2021-12-27T10:49
2021-12-27T11:14
общество
ростов-на-дону
москва
вконтакте
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982343_0:36:3026:1738_1920x0_80_0_0_f771087e5efc68de977471a35e72e1e6.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 10.09 мск. При этом 58% претензий связаны с работой сайта, 24% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 18% жалоб - на проблемы с выгрузкой.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что сбоев в работе сервисов компании нет.
https://ria.ru/20211224/vkontakte-1765323672.html
ростов-на-дону
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_325cde1b5462e90d0ba78ac0b0e76896.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, москва, вконтакте, россия
10:49 27.12.2021 (обновлено: 11:14 27.12.2021)
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Downdetector: пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети