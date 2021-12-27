Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/vkontakte-1765611425.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 27.12.2021
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:49
2021-12-27T11:14
общество
ростов-на-дону
москва
вконтакте
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982343_0:36:3026:1738_1920x0_80_0_0_f771087e5efc68de977471a35e72e1e6.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 10.09 мск. При этом 58% претензий связаны с работой сайта, 24% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 18% жалоб - на проблемы с выгрузкой.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что сбоев в работе сервисов компании нет.
https://ria.ru/20211224/vkontakte-1765323672.html
ростов-на-дону
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_325cde1b5462e90d0ba78ac0b0e76896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростов-на-дону, москва, вконтакте, россия
10:49 27.12.2021 (обновлено: 11:14 27.12.2021)
 
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Downdetector: пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 10.09 мск. При этом 58% претензий связаны с работой сайта, 24% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 18% жалоб - на проблемы с выгрузкой.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.
Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что сбоев в работе сервисов компании нет.
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 13:32
Пользователи ВКонтакте рассказали, где будут отмечать Новый год
 
ОбществоРостов-на-ДонуМоскваВКонтактеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
Лента новостейМолния
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУЭксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для Молдавии