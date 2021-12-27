https://ria.ru/20211227/vkontakte-1765611425.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 27.12.2021

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:49

2021-12-27T10:49

2021-12-27T11:14

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москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 10.09 мск. При этом 58% претензий связаны с работой сайта, 24% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 18% жалоб - на проблемы с выгрузкой.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что сбоев в работе сервисов компании нет.

https://ria.ru/20211224/vkontakte-1765323672.html

ростов-на-дону

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общество, ростов-на-дону, москва, вконтакте, россия