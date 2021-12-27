https://ria.ru/20211227/vindzor-1765646675.html

Мужчина, задержанный в Виндзорском замке, заявлял о желании убить королеву

Мужчина, задержанный в Виндзорском замке, заявлял о желании убить королеву - РИА Новости, 27.12.2021

Мужчина, задержанный в Виндзорском замке, заявлял о желании убить королеву

Мужчина, задержанный 26 декабря за проникновение на территорию Виндзорского замка, незадолго до этого отправил своим друзьям видео с арбалетом в руках и заявил... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:05

2021-12-27T13:05

2021-12-27T13:22

великобритания

в мире

виндзор

елизавета ii

пенджаб (пакистан)

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ЛОНДОН, 27 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный 26 декабря за проникновение на территорию Виндзорского замка, незадолго до этого отправил своим друзьям видео с арбалетом в руках и заявил о намерении "убить королеву Елизавету II" в отместку за Амритсарскую бойню, совершенную британскими колониальными войсками в Индии в 1919 году, сообщает газета The Sun.В субботу полиция задержала 19-летнего вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзора, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечала Рождество. Сообщалось, что мужчина вошел на территорию, но не входил ни в какие здания, а после обыска у него был обнаружен арбалет. Позднее задержанный после обследования на предмет психического здоровья был передан на попечение медицинских работников.Как пишет газета, за 24 минуты до того, как полиция задержала подозреваемого, он со своего аккаунта в Snapchat отправил друзьям видео, на котором видно, как мужчина, одетый в черную толстовку с капюшоном и в маске, с арбалетом в руках целится в камеру и измененным голосом говорит: "Мне жаль. Я извиняюсь за то, что сделал, и за то, что я собираюсь сделать. Я попытаюсь убить королеву Елизавету".На видео о также заявляет, что его поступок - "месть за тех, кто погиб во время Амритсарской бойни в 1919 году (расстрел демонстрации мирных жителей в Амритсаре в штат Пенджаб, Северная Индия, колониальными войсками Британской империи 13 апреля 1919 года – ред.)"."Это также месть за тех, кто был убит, унижен и притеснен по расовому признаку. Я индийский сикх. Меня звали Джасвант Синг Чали, меня зовут Дарт Джонс", - слышно на видеозаписи.Как пишет The Sun, маска на лице подозреваемого, а также его послание делают отсылку к фильму "Звёздные войны". РИА Новости не может независимо подтвердить достоверность видео.

https://ria.ru/20211225/zamok-1765492046.html

https://ria.ru/20211220/koroleva-1764631421.html

великобритания

виндзор

пенджаб (пакистан)

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великобритания, в мире, виндзор, елизавета ii, пенджаб (пакистан)